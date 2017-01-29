29.01.2017 | 14:25

В Пензе продолжается пуск тепла в дома на Северной Поляне. По состоянию на 12:00 работают 24 бригады, в которые входят 97 человек. Они занимаются заменой и монтажом задвижек, прокладкой сетей к домам от магистральных трубопроводов, опрессовкой системы.

Продолжается поквартирный обход. После подачи тепла в системе некоторых квартир образовалось завоздушивание, приходится решать и эту проблему. Температура в квартирах в среднем составляет 18-20 градусов.

В санатории имени Володарского в настоящий момент остаются две семьи.

«В последнее время от жителей микрорайона поступают вопросы о возмещении ущерба. По словам главы администрации Пензы Виктора Кувайцева, после того как проведут пуско-наладочные работы, жильцам этих домов будет оказано юридическое сопровождение в решении данной проблемы», - сообщает пресс-служба мэрии.