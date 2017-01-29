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Общество | Над восстановлением теплоснабжения в Пензе работают 24 бригады

29.01.2017|14:25
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В Пензе продолжается пуск тепла в дома на Северной Поляне. По состоянию на 12:00 работают 24 бригады, в которые входят 97 человек. Они занимаются заменой и монтажом задвижек, прокладкой сетей к домам от магистральных трубопроводов, опрессовкой системы.

Продолжается поквартирный обход. После подачи тепла в системе некоторых квартир образовалось завоздушивание, приходится решать и эту проблему. Температура в квартирах в среднем составляет 18-20 градусов.

В санатории имени Володарского в настоящий момент остаются две семьи.

«В последнее время от жителей микрорайона поступают вопросы о возмещении ущерба. По словам главы администрации Пензы Виктора Кувайцева, после того как проведут пуско-наладочные работы, жильцам этих домов будет оказано юридическое сопровождение в решении данной проблемы», - сообщает пресс-служба мэрии.

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Гость|29.01.2017 14:36|

penzainform.ru писал(a):

В санатории имени Володарского в настоящий момент остаются две семьи.
ржунимагу, а заехало сколько 150?

Гость|29.01.2017 14:56|

Две и были дебилы

Гость|29.01.2017 15:04|

ДРУЖНАЯ СЕМЬИ ТАДЖИКОВ?

Гость|29.01.2017 15:06|

Нормально так подготовились к отопительному сезону.

Гость|29.01.2017 15:07|

Там две неблагополучных семьи кто еще туда сам поедет

Гость|29.01.2017 15:23|

Опять в среднем,включая дома,где отопление не нарушалось

Гость|29.01.2017 15:30|

Четвёртый день жители восьми квартир в доме 27 по ул. Крупской ждут помощи коммунальных служб. После аварии на ТЭЦ1 26.01.2017г. отсутствует отопление в 8 крайних квартирах первого подъезда. Нужно было скорее всего выпустить из системы воздушную пробку, но к сожалению у нас нет одного слесаря на 30 минут для предотвращения размораживания системы 32-х квартирного дома. Вот теперь лопнули трубы на чердаке, скоро затопят кипятком все квартиры с 4 по 1 этажи. Ни одна служба ЖКХ г. Пензы не реагирует. у всех дежурная фраза: ждите выехали! И ждём четвёртые сутки. Где и у кого искать помощи для предотвращения коммунальной аварии??? Ни УК, ни аварийная (25-90-71), ни городская диспетчерская (о5), ни горячая линия МЧС (68-11-12), ни горячая линия областной Прокуратуры (46-40-35) не в силах решить вопрос по одному квалифицированному сантехнику для выпуска воздуха с системы отопления. Наверно у нас в городе, лучше ликвидировать аварии и их последствия, чем их предотвращать.

Гость|29.01.2017 15:32|

Так выходной сегодня

Гость|29.01.2017 15:46|

Гость писал(a):

в доме 27 по ул. Крупской
тоже давно пора сносить ... там чинить то неблагодарное дело!

Гость|29.01.2017 15:47|

Все в зарю

Гость|29.01.2017 15:50|

Из них 90 начальников и 7 рабочих(только семеро реально работают). Господа из 90 начальников, а вм в голову не пришло что бы трубы полностью заменить, или кто то на дачу решил их присвоить? Хватит заваривать ржавчину!!! Вы на одном петаке уже 4-е сутки. Или чинуши денюшку отмывают?

Гость|29.01.2017 16:04|

как у нас чиновники врут на всю страну в первый день аварии объявили что через 4 часа все будет в порядке

Гость|29.01.2017 16:04|

Часов через шесть тепловые магистральные сети в Пензе будут работать в стандартном режиме, сомнений не вызывается. Спасибо всем, кто откликнулся и помог, спасибо за круглосуточную работу на двадцатиградусном морозе, спасибо за помощь.

Но подать тепло к домам - это одно, а вернуть тепло в квартиры - совсем другое. Без этого жители будут продолжают замерзать. Cколько стояков и батарей отопления в домах разморожено? Их восстановлением занимаются только слесари Управляющих компаний. Думаю, ни для кого не секрет, сколько один слесарь обслуживает домов. Работы хватит до последних дней следующей зимы. А вот если после восстановления магистральных сетей направить рабочих в помощь Управляйкам, в домах тепло появится довольно скоро. Думаю, сейчас это гораздо важнее. Но решать это не нам, а руководству области и города. Будут ли? А нам остается только греть пальцы, ударяя по клавиатуре, обсуждая всех и вся и ждать потепления погоды...

Гость|29.01.2017 16:05|

Гость писал(a):

через 4 часа все будет в порядке
эт точно

Гость|29.01.2017 16:08|

А завтра уже никто и не вспомнит. А кто вспомнит - тому напомнят о шапочке из фольги. Мозги пиплу давно уже прокомпостированы.

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Имя: Гость
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