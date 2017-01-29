29.01.2017 | 13:35

Начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев провел личный прием граждан. Посетители интересовались, где справедливость и что делать в сложившейся у них ситуации.

Например, одна из пришедших на прием женщин доказывала, что строители, возводившие ей дом, сильно завысили стоимость оказанных услуг.

«Денежные средства - 800 тысяч - они просто присвоили», - сообщила жительница Пензы Валерия.

Однако проблема, с которой эта женщина пришла к начальнику УМВД, относится к гражданско-правовым отношениям. Для взыскания излишне уплаченной суммы ей следует обращаться в суд.

Другая дама пожаловалась на действия знакомого.

«Он втерся в доверие, а через год уговорил заложить дом. На тот момент у него было восемь исполнительных производств. Он приходил в форме. Как можно не доверять человеку, который сам обязан выбивать долги», - рассказала Мария Ивановна.

«Собирайте материалы и приносите сюда, - посоветовал начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев. - Мы все обсудим, посмотрим, есть ли состав преступления в его действиях».

Всего на прием к главному полицейскому области пришли 20 человек.