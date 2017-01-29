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Общество | Начальник областного УМВД Юрий Рузляев устроил прием граждан

29.01.2017|13:35
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Начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев провел личный прием граждан. Посетители интересовались, где справедливость и что делать в сложившейся у них ситуации.

Например, одна из пришедших на прием женщин доказывала, что строители, возводившие ей дом, сильно завысили стоимость оказанных услуг.

«Денежные средства - 800 тысяч - они просто присвоили», - сообщила жительница Пензы Валерия.

Однако проблема, с которой эта женщина пришла к начальнику УМВД, относится к гражданско-правовым отношениям. Для взыскания излишне уплаченной суммы ей следует обращаться в суд.

Другая дама пожаловалась на действия знакомого.

«Он втерся в доверие, а через год уговорил заложить дом. На тот момент у него было восемь исполнительных производств. Он приходил в форме. Как можно не доверять человеку, который сам обязан выбивать долги», - рассказала Мария Ивановна.

«Собирайте материалы и приносите сюда, - посоветовал начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев. - Мы все обсудим, посмотрим, есть ли состав преступления в его действиях».

Всего на прием к главному полицейскому области пришли 20 человек.

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Гость|29.01.2017 14:27|

Устроил приём. Капец журналисты

Гость|29.01.2017 14:28|

Я не приду . Боюсь. Вроде ничего не натворил, а боюсь. Мы ж не в Париже ...

Гость|29.01.2017 15:08|

Мдааааааааааааааааа, устаивают пиршества, гулянки, дебоши. Этот "провел личный прием граждан" как правильно далее по тексту.

Гость|29.01.2017 15:50|

Устроил прием, это вам не в арбекове

Гость|29.01.2017 15:55|

Устраивают показуху. Это психологическое сказуемое из недр подсознания?

Гость|29.01.2017 16:08|

Гость писал(a):

Я не приду . Боюсь. Вроде ничего не натворил, а боюсь. Не бойся и тоже войдешь в ЦАРСТВО БОЖЕЕ

Гость|29.01.2017 16:11|

Прока Господь не придёт на грешную Землю, никакие приёмы ничего не исправят.

Преступность закостенела и забронзовела.

Гость|29.01.2017 16:19|

ОН РАЗ СЫНА ПОСЫЛАЛ ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ ИЗВЕСТНО

Гость|29.01.2017 16:27|

"Посетители интересовались, где справедливость..." Сказать? :)

Гость|29.01.2017 17:29|

ОН РАЗ СЫНА ПОСЫЛАЛ...

И далеко?

Гость|29.01.2017 18:25|

Про юго-западный он не чего не хочет сказать????

Гость|29.01.2017 21:26|

В машине следователя ск Шикина М Е замок зажигания загорелся от неприадолимой силы,потом згорел все с машиной другого следователя,а перед всем этим он пропал.Вот так пропадают вещь доки у нас в наровчатскому районе.Если кто хочет посмотреть что от машины осталось, с Сканово ул.Северная д10,и Рузляева прихватите пусть посмотрит как подчинённые резвятся.

Гость|29.01.2017 21:34|

Что прием таки был 29 января?

Гость|29.01.2017 21:46|

Если следователь СК, то пусть Трошина возьмут.

Имя: Гость
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