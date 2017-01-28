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Общество | В Пензу привезут частицу мощей святителя Луки Крымского

28.01.2017|15:16
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В Пензу привезут частицу мощей святителя Луки Крымского, в миру его звали Валентин Войно-Ясенецкий. Это был известнейший хирург, ученый, доктор медицинских наук.

В годы Великой Отечественной войны он спас сотни человеческих жизней и даже после обращения к вере и принятия иерейского сана продолжал оперировать.

«После кончины этот Божий угодник просиял как чудотворец. Он был врачом при жизни и остался целителем после смерти. Вы можете прочитать и в Интернете, и в разной литературе о чудесах, которые происходили у мощей святителя Луки», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Верующие о многом просят святого, в первую очередь об исцелении душевных и телесных болезней.

Эта православная реликвия будет доставлена в наш город впервые. Из Крыма в Спасо-Преображенский монастырь ее привезут 5 февраля в 9:00. Там она пробудет неделю.

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Гость|28.01.2017 18:52|

Пензе уже никакие мощи не помогут

Гость|28.01.2017 19:25|

а где этот монастырь?

Гость|28.01.2017 19:43|

Гость писал(a):

а где этот монастырь?
От основателя с конем - вниз по лестнице.

Гость|28.01.2017 22:52|

мощи... а от аварий на ТЭЦ они помогают? А трубы ими отогревать можно?

Если нет - не привозите.

Попы ничего не сказали, когда в городе ЧС было, им тепло и хорошо.

Зато кражу Шерлока - они обсудили

Гость|28.01.2017 23:00|

Эта православная реликвия будет доставлена в наш город впервые.

В январе или феврале 2013 года привозили же. Многочасовые очереди были на Советской площади.

Гость|29.01.2017 00:09|

Поповское мракобесие неиссякаемо .

Гость|29.01.2017 08:45|

пора уже привезти в Пензу мощи святителя Вашингтонского!

Гость|29.01.2017 08:56|

Три дня про попов ничего не писали, когда город накрыла общая беда. Теперь опять понеслось.

Гость|29.01.2017 08:59|

Светлана не умеет делать приятное мужу

Гость|29.01.2017 09:02|

Её надо к теплотрассе прикладывать.

Гость|29.01.2017 09:29|

ЮНЕСКО может исключить "Херсонес Таврический" из своих списков Всемирного наследия, если 24 объекта музея-заповедника будут переданы РПЦ.

Гость|29.01.2017 10:31|

а тебе зачем, извращенец?

Гость|29.01.2017 10:39|

Гость писал(a):

а тебе зачем, извращенец?
С вертолёта развеем над ТЭЦ , чтобы больше не взрывалась .

Гость|29.01.2017 10:41|

Гость писал(a):

а тебе зачем, извращенец?
Извращенцы те кто распиливает трупы на мощи . Не ?

Гость|29.01.2017 17:25|

Распиливают денежки на трубы, а тут кусочек тряпочки от савана.

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Имя: Гость
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