28.01.2017 | 15:16

В Пензу привезут частицу мощей святителя Луки Крымского, в миру его звали Валентин Войно-Ясенецкий. Это был известнейший хирург, ученый, доктор медицинских наук.

В годы Великой Отечественной войны он спас сотни человеческих жизней и даже после обращения к вере и принятия иерейского сана продолжал оперировать.

«После кончины этот Божий угодник просиял как чудотворец. Он был врачом при жизни и остался целителем после смерти. Вы можете прочитать и в Интернете, и в разной литературе о чудесах, которые происходили у мощей святителя Луки», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Верующие о многом просят святого, в первую очередь об исцелении душевных и телесных болезней.

Эта православная реликвия будет доставлена в наш город впервые. Из Крыма в Спасо-Преображенский монастырь ее привезут 5 февраля в 9:00. Там она пробудет неделю.