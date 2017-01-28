В Пензу привезут частицу мощей святителя Луки Крымского, в миру его звали Валентин Войно-Ясенецкий. Это был известнейший хирург, ученый, доктор медицинских наук.
В годы Великой Отечественной войны он спас сотни человеческих жизней и даже после обращения к вере и принятия иерейского сана продолжал оперировать.
«После кончины этот Божий угодник просиял как чудотворец. Он был врачом при жизни и остался целителем после смерти. Вы можете прочитать и в Интернете, и в разной литературе о чудесах, которые происходили у мощей святителя Луки», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Верующие о многом просят святого, в первую очередь об исцелении душевных и телесных болезней.
Эта православная реликвия будет доставлена в наш город впервые. Из Крыма в Спасо-Преображенский монастырь ее привезут 5 февраля в 9:00. Там она пробудет неделю.
Пензе уже никакие мощи не помогут