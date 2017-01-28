28.01.2017 | 19:48

В Пензе организованы дополнительные горячие линии, по которым принимаются жалобы горожан на перебои с отоплением. Несмотря на то что в настоящее время практически завершены аварийно-восстановительные работы, в некоторых домах и квартирах температура теплоносителя может быть ниже нормы из-за проблем на внутридомовых сетях.

Для оперативного решения вопросов пензенцы могут позвонить в Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области по телефонам горячей линии: 94-13-97 и 94-13-91 (с 6:00 до 24:00).

Кроме того, работает круглосуточная горячая линия в Управлении ЖКХ и гражданской защиты населения. Ее номер - 21-08-53.

Также горячая линия организована управляющими компаниями - 46-99-98. Продолжается прием обращений и по телефону 05 экстренной городской диспетчерской службы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним: в областной прокуратуре тоже открыта горячая линия (телефон 46-40-35) по вопросам, связанным с восстановлением теплоснабжения. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.