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Общество | В Пензе открыты дополнительные горячие линии по вопросам отопления

28.01.2017|19:48
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В Пензе организованы дополнительные горячие линии, по которым принимаются жалобы горожан на перебои с отоплением. Несмотря на то что в настоящее время практически завершены аварийно-восстановительные работы, в некоторых домах и квартирах температура теплоносителя может быть ниже нормы из-за проблем на внутридомовых сетях.

Для оперативного решения вопросов пензенцы могут позвонить в Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области по телефонам горячей линии: 94-13-97 и 94-13-91 (с 6:00 до 24:00).

Кроме того, работает круглосуточная горячая линия в Управлении ЖКХ и гражданской защиты населения. Ее номер - 21-08-53.

Также горячая линия организована управляющими компаниями - 46-99-98. Продолжается прием обращений и по телефону 05 экстренной городской диспетчерской службы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним: в областной прокуратуре тоже открыта горячая линия (телефон 46-40-35) по вопросам, связанным с восстановлением теплоснабжения. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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PDA|28.01.2017 20:48|

Скажите когда на Володарской 68 будет тепло? Спасибо

Гость|28.01.2017 20:51|

Не будет! Пожалуйста))

Гость|28.01.2017 20:53|

Никогда?

Гость|28.01.2017 20:58|

Скажите где пункты обогрева .

Гость|28.01.2017 21:01|

В рюмочной, внизу...

Гость|28.01.2017 21:06|

Скажите где пункты обогрева .

У девочек по вызову.

Гость|28.01.2017 21:10|

Гость писал(a):

В рюмочной, внизу...
идиоты всегда присутствуют

Гость|28.01.2017 21:13|

В мэрию отправляйтесь - там тепло и столовая есть.

Гость|28.01.2017 21:19|

penzainform.ru писал(a):

94-13-97 и 94-13-91 (с 6:00 до 24:00).
звоню по обоим телефонам - никто не берёт!

Гость|28.01.2017 21:20|

Гость писал(a):

Скажите где пункты обогрева .
Вам реально нужно или так просто интересуетесь?

Гость|28.01.2017 21:23|

А чо? Тебя обобрали, подогрели?

Гость|28.01.2017 21:41|

Гость писал(a):

А чо? Тебя обобрали, подогрели?
Если человек идиот - это надолго.

Гость|28.01.2017 21:51|

Дзержинского 29 тепла нет трое суток...А в новостях говорят про 9 домов в районе Севера, как всегда никакой правды!

Гость|28.01.2017 21:57|

Ну вот, мля, открыли дополнительные горячие линии и сразу потеплело в квартирах.

Гость|28.01.2017 21:59|

И весь этот бардак с изношеными теплосетями под пристальным вниманием губера и мэра и гл.города

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Имя: Гость
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