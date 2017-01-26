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Общество | Жительница Шемышейского района задолжала детям больше миллиона

26.01.2017|12:30
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38-летняя мать шестерых сыновей из Шемышейского района задолжала по алиментам 1 млн 250 тыс. рублей.

Женщина укрывалась от уплаты долга, но в связи с нарушением сроков переоформления паспорта явилась в суд. Там ее и узнал как лицо, находящееся в розыске, проверявший документы судебный пристав.

Паспорт потребовался гражданке для того, чтобы оформить инвалидность по заболеванию туберкулезом легких.

Как рассказала женщина, все это время она жила в городе с гражданским супругом, который в настоящий момент отбывает наказание в местах лишения свободы. Она помнит о наличии детей, однако понятия не имеет об обязанности содержать отпрысков и считает, что о них есть кому позаботиться.

Двое мальчиков 15 и 13 лет находятся под опекой, еще один, шестилетний, - в детском доме. Старший из сыновей, 20-летний, до совершеннолетия также имел опекуна, а теперь создал свою семью.

«Новостью для судебных приставов стало наличие у «мамаши» еще двух деток, которые уже стали жителями детского дома», - сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Если женщина не выплатит долг, ее могут привлечь к административной ответственности.

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Гость|26.01.2017 14:22|

Принудительная стерилизация, проведённая вовремя, могла бы исправить ситуацию.

Гость|26.01.2017 14:59|

После такой информации даже симпатичной кажется теория "Золотого миллиарда".

Гость|26.01.2017 15:07|

penzainform.ru писал(a):

Если женщина не выплатит долг, ее могут
А вдруг выплатит!? Только сразу другие вопросы пойдут, где взяла.

Имя: Гость
Комментарий:

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