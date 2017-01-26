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Общество | В железнодорожной больнице открылось отделение офтальмологии

26.01.2017|14:11
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В четверг, 26 января, в отделенческой клинической больнице на станции Пенза торжественно открыли офтальмологическое отделение.

Проект реализовали в рамках государственно-частного партнерства регионального министерства здравоохранения и ОАО «РЖД».

«Отделение офтальмологии оснащено современным медицинским оборудованием, позволяющим диагностировать и проводить консервативное и оперативное лечение при различных заболеваниях органов зрения», - пояснила ИА «ПензаИнформ» пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер.

Для удобства пациентов открыт дневной стационар на 60 мест. Получить консультацию и лечение по полису ОМС могут все жители региона.

Отметим: в отделенческой клинической больнице на станции Пенза работают специалисты различных направлений. Ежегодно к услугам ее врачей прибегают порядка 16 тысяч человек.

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Гость|26.01.2017 17:59|

с детьми можно обратится или это только для взрослых?

Имя: Гость
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