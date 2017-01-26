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Общество | В Пензе комиссия посетила 14 семей из группы риска

26.01.2017|12:38
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В среду, 25 января, в Ленинском районе Пензы прошел рейд по выявлению алкоголиков и дебоширов, шинкарей и содержателей притонов. Попутно комиссия проверяла соблюдение правил пожарной безопасности в жилищах.

В рейд вышли социальные работники, представители администрации, главный специалист районного отдела ГО и ЧС, инспектор ПДН. Они проследовали по частному сектору на улицах Замойского, Кураева, Гоголя, Калинина, Чкалова, Набережная Реки Пензы, а также по улице Лебедевской на острове Пески.

Участники акции посетили 14 неблагополучных семей, состоящих на учете, в которых родители не исполняют должным образом свои обязанности по воспитанию детей. Члены комиссии ознакомились с условиями проживания несовершеннолетних, выяснили взаимоотношения между домочадцами, определили причины и степень неблагополучия, а также проверили контролируемых лиц на склонность к совершению правонарушений и преступлений.

«Во всех семьях были проведены беседы о пожарной безопасности и правилах использования газового оборудования с вручением памяток. Кроме того, соцработники дали разъяснения по оказанию социальной помощи», - сообщает Социальное управление г. Пензы.

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