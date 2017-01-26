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Общество | В морозы с крыш пензенских домов не будут сбивать сосульки

26.01.2017|09:15
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В среду, 25 января, на заседании оперативного штаба по прохождению отопительного сезона, состоявшемся в администрации Пензы, начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов поручил представителям ресурсоснабжающих организаций взять под контроль работу котельных и ЦТП в период понижения температуры.

«Все службы должны быть готовы к любой ситуации. В квартирах пензенцев должно быть тепло», - подчеркнул он.

Начальник управления ЖКХ Андрей Гришин обратил внимание на то, что в морозы нельзя проводить очистку крыш от сосулек и наледи, так как можно повредить кровлю. По его словам, необходимо составить график таких работ и строго придерживаться его.

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Гость|26.01.2017 09:24|

Сосульки на скатных крышах двухэтажного дома снимают с помощью подъемника.

Гость|26.01.2017 09:26|

Вот это идиоты .

Гость|26.01.2017 09:35|

не будут и не будут...зачем писать об этом...можно такую новость состряпать.." В Пензу не приедет Мадонна",а ?...чем не новость для журналистов, ведь не приедет она.

Гость|26.01.2017 09:45|

В Пензу к своей бабушке приедет Обама Барак.

Гость|26.01.2017 09:46|

Сосульки и так не сбивают, какая бы температура не была на улице, ждут ЧП.

Гость|26.01.2017 10:31|

Гость писал(a):

Сосульки и так не сбивают, какая бы температура не была на улице, ждут ЧП.
Я хз,но на Володарского раз в 2 недели сбивают.

Гость|26.01.2017 11:08|

А Матвиенко предлагала сосульки лазером сбивать.

Гость|26.01.2017 11:28|

penzainform.ru писал(a):

что в морозы нельзя проводить очистку крыш от сосулек и наледи, так как можно повредить кровлю.
А вес сосулек и дополнительная ветровая нагрузка разве не повредит кровлю!?Ждём сосулищ в 6-10 метров!?

Гость|26.01.2017 11:43|

Будут ждать теплых летних дней.

Гость|26.01.2017 12:01|

Все правильно, сбивать надо весной, когда морозы закончатся, перед 9мая.

Гость|26.01.2017 15:48|

penzainform.ru писал(a):

Андрей Гришин обратил внимание на то, что в морозы нельзя проводить очистку крыш от сосулек
Андрей феншуй! создайте бригаду ООО "СОСУЛЯ" на весенне- летний период

Гость|26.01.2017 15:50|

Совсем на за дураков держат

Имя: Гость
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