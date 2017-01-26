26.01.2017 | 09:15

В среду, 25 января, на заседании оперативного штаба по прохождению отопительного сезона, состоявшемся в администрации Пензы, начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов поручил представителям ресурсоснабжающих организаций взять под контроль работу котельных и ЦТП в период понижения температуры.

«Все службы должны быть готовы к любой ситуации. В квартирах пензенцев должно быть тепло», - подчеркнул он.

Начальник управления ЖКХ Андрей Гришин обратил внимание на то, что в морозы нельзя проводить очистку крыш от сосулек и наледи, так как можно повредить кровлю. По его словам, необходимо составить график таких работ и строго придерживаться его.