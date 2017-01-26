26.01.2017 | 12:39

В 2017 году стоимость путевок в организации отдыха детей и рекомендуемые размеры родительской платы не изменятся: как и в 2016-м, они составят 13 845 рублей и 27% соответственно. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков в ходе пресс-конференции в четверг, 26 января.

Прежней останется и цена путевок в пришкольные лагеря: один день питания будет стоить 100 рублей, родители должны будут платить 37% от этой суммы.

«Для получения путевки в загородные оздоровительные лагеря необходимо обратиться родителям (законным представителям) с заявлением в уполномоченный орган по месту жительства (муниципальные органы управления образованием или администрации муниципальных образований)», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

В Пензе заявки будут принимать через сайт leto58.ru. Запись в электронную очередь стартует 10 февраля в 9:00. Зарегистрировавшись, родители получат талон с уведомлением о времени и дате получения путевки в районной администрации.

«Те, кто по той или иной причине не может воспользоваться компьютером, вправе обращаться в районную администрацию или образовательную организацию, в которой учится ребенок», - добавили в минобре.

В 2017 году на организацию отдыха и оздоровление детей из бюджетов Пензенской области и муниципальных образований будет выделено 377 млн рублей. Это на 32 млн больше, чем в 2016-м. Увеличение финансирования потребовалось для организации санаторно-курортного лечения.

Пензенских детей будут принимать 460 оздоровительных лагерей.