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Общество | В 2017 году 211 юных пензенцев поедут в «Артек», «Орленок» и «Смену»

26.01.2017|13:57
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На 2017 год Пензенской области выделено 211 путевок во всероссийские детские центры «Артек» (115), «Орленок» (27) и «Смена» (69).

Как пояснили в пресс-службе регионального министерства образования, эти путевки являются наградными и выдаются как поощрение за достижения в учебе, науке, спорте и творчестве. Родители должны оплатить только трансфер ребят к месту отдыха и обратно.

Чтобы ученик попал в резерв детей на предоставление путевки, необходимо подать в министерство образования ходатайство от муниципального образования или образовательной организации Пензенской области, характеристику с места учебы, копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов, грамот о присвоении звания победителя (1-3-е личное или командное место), лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады, смотра регионального, общероссийского или международного уровня за последние 3 года.

«Вместе с тем в 2017 году реализация путевок в МДЦ «Артек» будет проходить на основе автоматизированной информационной системы «Путевка». Обязательным условием получения путевки является регистрация ребенка на портале артек.дети. На сайте необходимо прикрепить портфолио школьника и заполнить заявку на одну из смен», - добавили в минобре.

Ресурс артек.дети будет функционировать с февраля 2017 года.

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Гость|26.01.2017 14:09|

прям так и вижу, как дети и внуки чиновников становятся лауреатами, дипломантами и победителями. Прям на глазах становятся.

Гость|26.01.2017 14:16|

Вот за последний час человек 10 стало диплом антами, а ещё 7 победителями.

Гость|26.01.2017 14:56|

penzainform.ru писал(a):

всероссийские детские центры «Артек»
Отдыхать на украденных территориях - плохая примета

Имя: Гость
Комментарий:

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