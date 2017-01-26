26.01.2017 | 13:57

На 2017 год Пензенской области выделено 211 путевок во всероссийские детские центры «Артек» (115), «Орленок» (27) и «Смена» (69).

Как пояснили в пресс-службе регионального министерства образования, эти путевки являются наградными и выдаются как поощрение за достижения в учебе, науке, спорте и творчестве. Родители должны оплатить только трансфер ребят к месту отдыха и обратно.

Чтобы ученик попал в резерв детей на предоставление путевки, необходимо подать в министерство образования ходатайство от муниципального образования или образовательной организации Пензенской области, характеристику с места учебы, копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов, грамот о присвоении звания победителя (1-3-е личное или командное место), лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады, смотра регионального, общероссийского или международного уровня за последние 3 года.

«Вместе с тем в 2017 году реализация путевок в МДЦ «Артек» будет проходить на основе автоматизированной информационной системы «Путевка». Обязательным условием получения путевки является регистрация ребенка на портале артек.дети. На сайте необходимо прикрепить портфолио школьника и заполнить заявку на одну из смен», - добавили в минобре.

Ресурс артек.дети будет функционировать с февраля 2017 года.