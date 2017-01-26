26.01.2017 | 13:10

Пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области прокомментировало публикацию «В Пензе хулиганов, порезавших колеса на пяти авто, сняли камеры», которая появилась на Life.ru в среду, 25 января.

В публикации размещена запись, на которой в первом часу ночи 21 января двое молодых людей в ночное время пробегают мимо видеокамеры. В тексте содержится утверждение, что эти граждане причастны к повреждению колес автомобилей, их личности установлены и возбуждено дело о правонарушении. В областном управлении МВД эту информацию назвали непроверенной.

«Сообщаем, что в настоящее время участковыми уполномоченными отдела полиции № 3 УМВД России по городу Пензе проводится проверка по факту повреждения колес пяти автомобилей, припаркованных возле дома № 108 на проспекте Строителей.

Устанавливаются возможные свидетели и очевидцы случившегося, а также выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Такова достоверная информация.

Вместе с тем считаем необходимым отметить, что видеокамеры, записи с которых были опубликованы на вышеуказанном сайте, не захватывают территорию, где находились машины, колеса которых были повреждены. Утверждение о том, что молодые люди, чьи силуэты зафиксировали камеры, имеют отношение к повреждению имущества автовладельцев, ничем не подтверждено, так как на представленной записи не зафиксированы факты повреждения колес автомобилей.

Обращаем внимание, что в указанной публикации не содержится ссылка на конкретный источник информации. Это является показателем того, что некоторые изложенные в тексте данные, выдаваемые за достоверную информацию, возможно, были выдуманы авторами публикации.

В связи с вышеизложенным рекомендуем представителям СМИ для получения достоверной информации о событиях, находящихся в сфере компетенции, обращаться за комментариями в пресс-службу УМВД России по Пензенской области», - говорится в официальном комментарии.