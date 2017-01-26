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Общество | УМВД прокомментировало информацию о порезанных колесах в Арбекове

26.01.2017|13:10
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Пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области прокомментировало публикацию «В Пензе хулиганов, порезавших колеса на пяти авто, сняли камеры», которая появилась на Life.ru в среду, 25 января.

В публикации размещена запись, на которой в первом часу ночи 21 января двое молодых людей в ночное время пробегают мимо видеокамеры. В тексте содержится утверждение, что эти граждане причастны к повреждению колес автомобилей, их личности установлены и возбуждено дело о правонарушении. В областном управлении МВД эту информацию назвали непроверенной.

«Сообщаем, что в настоящее время участковыми уполномоченными отдела полиции № 3 УМВД России по городу Пензе проводится проверка по факту повреждения колес пяти автомобилей, припаркованных возле дома № 108 на проспекте Строителей.

Устанавливаются возможные свидетели и очевидцы случившегося, а также выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Такова достоверная информация.

Вместе с тем считаем необходимым отметить, что видеокамеры, записи с которых были опубликованы на вышеуказанном сайте, не захватывают территорию, где находились машины, колеса которых были повреждены. Утверждение о том, что молодые люди, чьи силуэты зафиксировали камеры, имеют отношение к повреждению имущества автовладельцев, ничем не подтверждено, так как на представленной записи не зафиксированы факты повреждения колес автомобилей.

Обращаем внимание, что в указанной публикации не содержится ссылка на конкретный источник информации. Это является показателем того, что некоторые изложенные в тексте данные, выдаваемые за достоверную информацию, возможно, были выдуманы авторами публикации.

В связи с вышеизложенным рекомендуем представителям СМИ для получения достоверной информации о событиях, находящихся в сфере компетенции, обращаться за комментариями в пресс-службу УМВД России по Пензенской области», - говорится в официальном комментарии.

Источник — Видео предоставлено НП «Безопасный дом»
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Гость|26.01.2017 13:31|

Что только не скажут, лишь бы не работать и не выполнить свою обязанность в поиске хулиганов.

Гость|26.01.2017 13:36|

penzainform.ru писал(a):

в настоящее время участковыми уполномоченными отдела полиции № 3 УМВД России по городу Пензе проводится проверка
Кто говорит что не работают?

Гость|26.01.2017 13:38|

Гость писал(a):

Кто говорит что не работают?
все говорят

Гость|26.01.2017 13:39|

В чём собсн новость? Всё своим чередом, так и должно быть.

Гость|26.01.2017 13:41|

даже если б они попали в камеры в момент повреждения колес, и забыли бы паспорта на месте преступления - и то бы не нашли!!!

Гость|26.01.2017 13:43|

Есть полупустые авто стоянки в этом микрорайоне,"Но скупой платит, дважды", во дворах превратили полигон!!!

Гость|26.01.2017 13:44|

Гость писал(a):

Есть полупустые авто стоянки в этом микрорайоне,"Но скупой платит, дважды", во дворах превратили полигон!!!
это тот - кто в капюшоне проходил

Гость|26.01.2017 13:48|

Полицию винить здесь, не надо. Просто у некоторых "головы" горячие в этом плане!!!

Гость|26.01.2017 13:49|

Как то совсем бессмысленно выглядит их выходка: пробежали, порезали наугад шины и ничего не взяли. Какой им резон?

Может их наняли близлежащие стоянки, дабы народ напугать и клиентуру себе увеличить?

Гость|26.01.2017 13:49|

Судя по походке Игорян.

Гость|26.01.2017 13:49|

что машины полыхают каждый день, что колеса режут. Никто не знает, никого не нашли.

Гость|26.01.2017 13:51|

Гость писал(a):

Гость|26.01.2017 13:49|

Судя по походке Игорян.

Не суди да не судим будешь козлик!

Гость|26.01.2017 13:51|

Гость писал(a):

Полицию винить здесь, не надо. Просто у некоторых "головы" горячие в этом плане!!!
Вот от того, что полиция бездействует, это все и происходит, "горячих голов" становится все больше и больше.

Гость|26.01.2017 13:52|

Моей знакомой порезали 2 колеса. В борт. Цена за ремонт 3 порезов 2 т.р. Не знает она про пустые стоянки. В округе в разумной доступности точно нет. Поймал бы сучат - сломал бы ноги уродам...

Гость|26.01.2017 13:53|

Гость писал(a):

Есть полупустые авто стоянки в этом микрорайоне,"Но скупой платит, дважды", во дворах превратили полигон!!!
Молодцы, парни!

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Имя: Гость
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