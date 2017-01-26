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Общество | В Городищенском районе у трех школ появились «лежачие полицейские»

26.01.2017|11:23
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Прокуратура Городищенского района через суд добилась установки светофоров у ряда местных пешеходных переходов.

Ранее сотрудники надзорного ведомства при проверке переходов выявили нарушения законодательства о безопасности дорожного движения на 14 из них. Районный прокурор обратился в суд с иском к Управлению строительства и дорожного хозяйства Пензенской области в защиту интересов неопределенного круга лиц, в котором потребовал устранить нарушения.

«Ленинским районным судом г. Пензы, несмотря на несогласие ответчика с заявленными требованиями, иск был удовлетворен», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге управление строительства и дорожного хозяйства установило наружное освещение у переходов в Городище (на автодороге М5 «Урал» - г. Городище – с. Архангельское, по ул. А. Матросова, напротив начальной школы), селах Павло-Куракино (напротив основной общеобразовательной школы) и Средняя Елюзань (напротив средней школы № 1).

У всех трех пешеходных переходов поставили мигающие односекционные светофоры. Также вблизи них устроили искусственные неровности.

«Исполнение решения Ленинского районного суда г. Пензы по оборудованию остальных пешеходных переходов находится на контроле в прокуратуре района», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость|26.01.2017 12:14|

penzainform.ru писал(a):

. Также вблизи них устроили искусственные неровности.
Стоило тогда делать ремонт дороги, и затрачиваться на искуственные неровности.

Гость|26.01.2017 12:33|

Когда установят светофор или на край лежачих полицейских на переходе ул.Литвинова в сторону ЛАД 3.Там место напоминает фильм ужасов,где дети с бабульками пытаются попасть в лицей,а их то и гляди переедут.Много там уже подавлено.Просто серьёзных пару было за прошлый год,а легких без сообщения в ГИБДД каждый день.

Гость|26.01.2017 13:04|

Гость писал(a):

Когда установят светофор или на край лежачих полицейских на переходе ул.Литвинова в сторону ЛАД 3.Там место напоминает фильм ужасов,где дети с бабульками пытаются попасть в лицей,а их то и гляди переедут.Много там уже подавлено.Просто серьёзных пару было за прошлый год,а легких без сообщения в ГИБДД каждый день
А зачем же они на дорогу выходят неглядя? Конечно могут и задавить...

Гость|26.01.2017 13:11|

Лежачие полицейские - все понятно. А когда с ходячими истуканами разберетесь? Сколько им можно на дорогу неглядя выходить?

Гость|26.01.2017 13:56|

А в белинском лет пять назад поставили.

Гость|26.01.2017 14:03|

Гость писал(a):

А в белинском лет пять назад поставили.
Что поставили? Памятник?

Гость|26.01.2017 14:04|

Гость писал(a):

А зачем же они на дорогу выходят неглядя? Конечно могут и задавить...
Там переход на повороте 90°Как не смотри машину на скорости 50-60 не успеешь увидеть,а ещё сугробы

Гость|26.01.2017 14:16|

Гость писал(a):

Там переход на повороте 90°Как не смотри машину на скорости 50-60 не успеешь увидеть,а ещё сугробы
Что вы врете, там до перехода от поворота половина квартала. Если вы лезете под колеса без перехода - это ваши проблемы. Никто дорогу вам уступать не должен.

Гость|26.01.2017 14:48|

В елюзани уже нет этих лежащих

Гость|26.01.2017 14:54|

Гость писал(a):

В елюзани уже нет этих лежащих
В Городище перенесли?

Гость|26.01.2017 16:53|

Гость писал(a):

Что вы врете, там до перехода от поворота половина квартала.
Там пешеходный переход у ж/д перехода ещё есть.Это есть единственный путь на Аустрина,где находится лицей.И он на повороте.

Имя: Гость
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