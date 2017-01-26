26.01.2017 | 11:23

Прокуратура Городищенского района через суд добилась установки светофоров у ряда местных пешеходных переходов.

Ранее сотрудники надзорного ведомства при проверке переходов выявили нарушения законодательства о безопасности дорожного движения на 14 из них. Районный прокурор обратился в суд с иском к Управлению строительства и дорожного хозяйства Пензенской области в защиту интересов неопределенного круга лиц, в котором потребовал устранить нарушения.

«Ленинским районным судом г. Пензы, несмотря на несогласие ответчика с заявленными требованиями, иск был удовлетворен», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге управление строительства и дорожного хозяйства установило наружное освещение у переходов в Городище (на автодороге М5 «Урал» - г. Городище – с. Архангельское, по ул. А. Матросова, напротив начальной школы), селах Павло-Куракино (напротив основной общеобразовательной школы) и Средняя Елюзань (напротив средней школы № 1).

У всех трех пешеходных переходов поставили мигающие односекционные светофоры. Также вблизи них устроили искусственные неровности.

«Исполнение решения Ленинского районного суда г. Пензы по оборудованию остальных пешеходных переходов находится на контроле в прокуратуре района», - добавила Светлана Артамонова.