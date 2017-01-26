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Общество | Пензенской школе № 28 присвоят имя Василия Ключевского

26.01.2017|08:58
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В пятницу, 27 января, в преддверии дня рождения Василия Ключевского, в пензенской школе № 28 пройдут торжественные мероприятия, посвященные присвоению учебному заведению имени великого российского историка.

Напомним: соответствующее решение приняли в декабре минувшего года депутаты регионального парламента.

В школе организуют экспозицию музея В. О. Ключевского, фотовыставки «Пенза Ключевского» и «Моя Пенза». В 12:00 состоится подписание соглашения о сотрудничестве, которое заключат директор музея Ключевского Александр Плешков и директор школы Алексей Мирясов.

После торжественной части пройдет флешмоб, круглый стол «Уроки В. О. Ключевского и современность», литературная гостиная «Секреты Мастера», конкурс ораторов и интеллектуальная игра.

28 января, в день рождения историка, в 10:00 в школе пройдет VII открытая городская олимпиада школьников по обществознанию памяти В. О. Ключевского. Около 300 учеников 8-11-х классов пензенских школ примут участие в интеллектуальном испытании.

«Школа № 28 более пяти лет тесно сотрудничает c музеем Ключевского, помогает в организации передвижных выставок. Ученики - постоянные посетители музея и участники проводимых в нем мероприятий, поисковой работы и проектной деятельности», - сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Источник — фото с сайта minobr.pnzreg.ru
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Гость|26.01.2017 09:46|

Лучше б именем Щеглова ;)

Гость|26.01.2017 16:42|

+ 100% Щеглов сделал для школы в разы больше, чем позёр Мирясов.

Имя: Гость
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