26.01.2017 | 10:08

В 2016 году филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» выполнил 2 726 технологических присоединений объектов потребителей с суммарной мощностью 86 МВт.

Для осуществления возможности технологических присоединений было построено 91,059 км распределительных сетей (РС) 6-10/0,4 кВ, реконструировано 2,712 км РС 6-10/0,4 кВ, смонтированы трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ общей мощностью 1,880 МВА, а также введено 1,880 МВА трансформаторной мощности.

Среди присоединенных к сетям филиала объектов наиболее крупными являются: цех сушки в Каменке (2 МВт), комбикормовый завод производительностью 30 т/час в Нижнем Ломове (1,6 МВт), подстанция 110/10кВ в пос. Сазанье Сердобского района (21,25 МВт), трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ в Пензе (1,1 МВт), склад продовольственных и непродовольственных товаров в Саловке Пензенского района (2,9 МВт), дилерский центр по продаже и обслуживанию автомобилей в Пензе (0,4 МВт), сельскохозяйственный комплекс в селах Усть-Каремша, Прянзерки Нижнеломовского района (2,84 МВт), свиноводческий комплекс в селе Луначарском Лопатинского района (1 МВт), асфальтобетонный завод в Нижнем Ломове (1 МВт), производственная площадка ОАО «ПТФ «Васильевская» в п. Сахзавод Бековского района (1,6 МВт), комплекс многоэтажных жилых домов в Пензе на ул. Зеленодольской (2,1 МВт) и другие.

Всего в 2016 году в «Пензаэнерго» поступило 2 296 заявок потребителей на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала. Сумма заявленной мощности составила 85,3 МВт.

Также за этот период было заключено 2 079 договоров на технологическое присоединение с общей заявленной мощностью 52,8 МВт.