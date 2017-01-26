26.01.2017 | 09:45

На улице Мира в Пензе планируется установить новые дорожные знаки. Они должны появиться по четной стороне от НИИ «Контрольприбор» до памятника Героям блокадного Ленинграда, в том числе там, где раньше располагалась конечная остановка автобуса № 33.

На этом участке появятся знаки «Остановка запрещена», «Зона действия» и «Работает эвакуатор».

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, знаки устанавливаются «в целях повышения пропускной способности и проведения всесезонной санитарной уборки на основании локальных схем организации дорожного движения, утвержденных в установленном порядке».

Напомним: с исчезновением с городских улиц муниципальных автобусов заездной карман превратился в место, где постоянно паркуются фуры и другой транспорт, мешая уборке проезжей части.

Между тем пешеходам крайне неудобно добираться с четной стороны улицы Мира до остановки транспорта «Гортеплоэнергия», расположенной на нечетной стороне, и обратно. Для этого законопослушным гражданам приходится трижды пересекать проезжую часть: на улице Ленинградской и в двух местах на перекрестке Ленинградской и Мира.

А те горожане, у которых нет времени, сил или желания делать такой крюк, переходят улицу Мира в неположенном месте, рискуя попасть под колеса либо быть оштрафованными бдительным инспектором ГИБДД.