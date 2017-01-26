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Общество | На улице Мира в Пензе появятся новые дорожные знаки

26.01.2017|09:45
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На улице Мира в Пензе планируется установить новые дорожные знаки. Они должны появиться по четной стороне от НИИ «Контрольприбор» до памятника Героям блокадного Ленинграда, в том числе там, где раньше располагалась конечная остановка автобуса № 33.

На этом участке появятся знаки «Остановка запрещена», «Зона действия» и «Работает эвакуатор».

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, знаки устанавливаются «в целях повышения пропускной способности и проведения всесезонной санитарной уборки на основании локальных схем организации дорожного движения, утвержденных в установленном порядке».

Напомним: с исчезновением с городских улиц муниципальных автобусов заездной карман превратился в место, где постоянно паркуются фуры и другой транспорт, мешая уборке проезжей части.

Между тем пешеходам крайне неудобно добираться с четной стороны улицы Мира до остановки транспорта «Гортеплоэнергия», расположенной на нечетной стороне, и обратно. Для этого законопослушным гражданам приходится трижды пересекать проезжую часть: на улице Ленинградской и в двух местах на перекрестке Ленинградской и Мира.

А те горожане, у которых нет времени, сил или желания делать такой крюк, переходят улицу Мира в неположенном месте, рискуя попасть под колеса либо быть оштрафованными бдительным инспектором ГИБДД.

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Гость|26.01.2017 10:11|

Нам глубоко наплевать на это и на всё остальное .

Гость|26.01.2017 10:27|

Ну повесят знаки, а толку то? На Красной возле ПГУ и больницы им. Семашко уже который год эти знаки висят -= как кидали студентики свои жоповозки на газонах и посреди дороги - так и продолжают кидать.

Гость|26.01.2017 10:46|

На улице Славы знаки запрещающие стоянку по четным и нечетным числам не имеют смысла. Уборка проводится без учета этих знаков. Да и уборкой это можно назвать с трудом. Просто чуть спихивают снег. Его вывозить надо.

Гость|26.01.2017 11:07|

В Пензе ПДД не выполняются повсеместно.Контроля нет.

Гость|26.01.2017 11:08|

на месте этого кармана явно не хватает пешеходного перехода. Чтобы перейти дорогу по правилам, надо обойти весь перекресток и четыре раза пересечь проезжую часть. Но это ж не принесет бабла муниципалам, поэтому жуй.

Гость|26.01.2017 11:11|

Штрафовать жопоносников за переход дороги в неположенном месте нужно нещадно! Пройти до перехода лень им...

Гость|26.01.2017 12:02|

Позавчера какой-то крендель бросил свой БМВ прямо в середине перекрестка Московская-Кураева, демонстративно вышел и пошел по своим делам, типа "мне всё можно, а вы тут - как хотите, так и ездите". Значит таких не эвакуируют...

Гость|26.01.2017 12:04|

Я хочу чтобы наш народ сразу расстреляли,лекарств нет,зарплат нет,работы на всех не хватает,штрафы огромные,налоги,акцизы,люди выбрасываются из окон,травятся от сурогата молодое население,бензин по цене молока-остановитесь!!!!

Гость|26.01.2017 12:34|

Наша идиотская власть только и умеет развешивать запрещающие знаки вместо того, чтобы строить новые дороги, развязки, стоянки и т.д. Дебилы !

Гость|26.01.2017 13:06|

Гость писал(a):

Я хочу чтобы наш народ сразу расстреляли,лекарств нет,зарплат нет,работы на всех не хватает,
А мне народ укрейнский жаль, не надо вас расстреливать.

Гость писал(a):

бензин по цене молока-остановитесь!
А чё так дешево-то?

Гость|26.01.2017 13:29|

А что на Мира пробка что ли? Там прекрасно можно проехать в любое время. Сам каждый день езжу. Переход сделать там где удобно людям переходить, это нужно. А знаки там ненужны, нет там проблем. Знаки надо ставить где они необходимы - на Кирова, Чехова например. И смотреть за выполнением требований этих знаков. И прежде чем его воткнуть БАШКОЙ подумать (если она есть), есть ли альтернативное место стоянки, парковки автомобилей, создавать такие места что бы человек туда ставил свой авто. А то у Симашко знаков наставили, к больнице не заедешь шлакбаум стоит, хоть на голову ставь. Куда пациентам ставить?

Гость|26.01.2017 13:35|

Почему на Мира в районе остановки транспорта «Гортеплоэнергия» не установить знак пешеходного перехода?

Гость|26.01.2017 13:42|

Гость писал(a):

Штрафовать жопоносников за переход дороги в неположенном месте нужно нещадно! Пройти до перехода лень им...
пункт 4.6 ПДД разрешает переход в этом месте, так что жоповоз всасывай

Гость|26.01.2017 13:46|

Гость писал(a):

пункт 4.6 ПДД разрешает переход в этом месте, так что жоповоз всасывай
Вот тебя там задавят, и объясняй что ты все всасал по этому пункту 4.6. Полежишь, подумаешь.

Гость|26.01.2017 13:56|

Гость писал(a):

пункт 4.6 ПДД разрешает переход в этом месте, так что жоповоз всасывай
Ты недоконца всосал п 4.6. Есть пункт 4.3. Пешеходный переход есть в зоне видимости у Ленинградской 10 и у Библионтеки. Так что тебе на перекресток без перехода выходить нельзя в любом случае.

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Имя: Гость
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