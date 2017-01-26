26.01.2017 | 12:31

В четверг, 26 января, в Октябрьском районе Пензы состоялся рейд по пресечению торговли в неустановленных местах.

Участие в мероприятии приняли сотрудники районной администрации, полиции и главный специалист-эксперт управления ветеринарии области.

В ходе рейда была выявлена несанкционированная торговля кондитерскими изделиями и полуфабрикатами на улице Гагарина, 9.

«Должностными лицами администрации Октябрьского района составлены протоколы о правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 5.1.1. Закона Пензенской области от 2.04.2008 № 1506-ЗПО «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа: для граждан - в размере от 1 500 до 3 000 рублей, для должностных лиц - от 3 000 до 5 000 рублей, для юридических - от 10 000 до 15 000.