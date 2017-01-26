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Общество | На улице Гагарина пресекли незаконную торговлю полуфабрикатами

26.01.2017|12:31
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В четверг, 26 января, в Октябрьском районе Пензы состоялся рейд по пресечению торговли в неустановленных местах.

Участие в мероприятии приняли сотрудники районной администрации, полиции и главный специалист-эксперт управления ветеринарии области.

В ходе рейда была выявлена несанкционированная торговля кондитерскими изделиями и полуфабрикатами на улице Гагарина, 9.

«Должностными лицами администрации Октябрьского района составлены протоколы о правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 5.1.1. Закона Пензенской области от 2.04.2008 № 1506-ЗПО «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа: для граждан - в размере от 1 500 до 3 000 рублей, для должностных лиц - от 3 000 до 5 000 рублей, для юридических - от 10 000 до 15 000.

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Гость|26.01.2017 12:44|

penzainform.ru писал(a):

выявлена несанкционированная торговля кондитерскими изделиями и полуфабрикатами на улице Гагарина, 9
Там хоть каждый день ходи и выявляй!!!

Гость|26.01.2017 13:20|

вау

Гость|26.01.2017 14:18|

По улице терновского на остановке рядом со спаром давно уже такой базарчик функционирует и администрация первомайская ни гу гу. Надо губернатору всех чиновников с первомайки отправить к тихомирову в мокшан или ещё дальше в наровчат. ....

Гость|26.01.2017 14:48|

Гость писал(a):

выявлена несанкционированная торговля кондитерскими изделиями и полуфабрикатами на улице Гагарина, 9
Несанкционированная торговля ведется уже который год у магазина "Океан". Овощами, фруктами и арбузами шла начиная с оттепели и до самых холодов у ТЦ "Весна". Причем активная такая торговля, Газель с этой гнилью прямо на проезжей части стояла, и движению мешала и обзор пешеходного перехода закрывала... И никому не было дела до них... Или там хозяин забашлял хорошо?

Гость|26.01.2017 15:11|

я извиняюсь, а чем вам Мокшан не угодил?) Вроде не ссыльный Магадан, да и к городу близко, туда и так вся Пенза постоянно с проверками пожрать - попить по-быстрому и обратно

Гость|26.01.2017 15:22|

По поводу несанкционированной торговли: большего безобразия чем в Октябрьском районе нет ни в одном районе города (Заводской район, район м-на Буратино, по проспекту Строителей КАГАУ и много еще чего)

Гость|26.01.2017 17:27|

сегодня в 14:30 ещё торговали.Наверно разрешение дали

Гость|26.01.2017 17:39|

Торговала и буду торговать. Штраф - копейки. Не страшно.

Имя: Гость
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