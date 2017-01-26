Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|26 янв 2017|18:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  63.73  |  $  59.67
 

Общество | На стрелковую подготовку пензенской молодежи выделят 2 млн

26.01.2017|16:27
Печать

В Пензенской области профинансируют военно-патриотическое обучение молодежи.

О решении оказать материальную поддержку местному отделению ДОСААФ России губернатор Иван Белозерцев сообщил на торжественном мероприятии, посвященном 90-летию объединения. Оно прошло в четверг, 26 января.

«Два миллиона рублей будет выделено из областного бюджета на организацию стрелковой подготовки допризывников. Надо привлекать больше молодых людей к работе по военно-патриотическому воспитанию, подготовке к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации», - подчеркнул глава региона.

В рамках юбилейных мероприятий в Пензе организовали выставку техники ДОСААФ; действовали полевая кухня и тир. К проведению праздника также были привлечены детский духовой оркестр и исторический клуб «Засека».

Обращаясь к участникам встречи, Иван Белозерцев отметил большой вклад ДОСААФ в дело военно-патриотического воспитания молодежи.

«За 90 лет школу ДОСААФ прошли многие командиры частей, генералы, руководители управлений, а также рядовые, для которых было важно получить военную специальность. Система ДОСААФ была очень мощной, готовила специалистов высокого уровня. Проходя службу в вооруженных силах, я убеждался в этом лично», - вспомнил губернатор.

Он также отметил, что сейчас ДОСААФ возрождается, и выразил уверенность в перспективности его развития.

0
0
0
0
Гость|26.01.2017 16:59|

Лучше бы эти денежки бросили на жилищные программы, а патриотизмом успешно могут заниматься школы

Гость|26.01.2017 17:01|

И на патриотическое воспитание должны выделятся средства. А то и наши дети ничего не будут знать о нашей истории и подвигах

Гость|26.01.2017 17:10|

Учитесь хорошо, ребята. С коррупцией надо кончать.

Гость|26.01.2017 17:19|

Вот бы на борьбу с коррупцией на патроны выделили бы 2 млн. рублей. Конечно мало...но горожане добавят)))

Гость|26.01.2017 17:45|

Да, стрелковая подготовка молодёжи вскоре очень может пригодиться .

Гость|26.01.2017 18:02|

Гость писал(a):

молодёжи вскоре очень может пригодиться
что верно то верно! так же нужно изучать подрывное дело, ножевой бой, ведение партизанской воны, метание гранат, умение вождение-управления сложной техники!

Гость|26.01.2017 18:02|

Очень скоро эта подготовка пригодится , СТРЕЛОК УЧИСЬ СТРЕЛЯТЬ МЕТКО .

Гость|26.01.2017 18:05|

Стрелковая подготовка - это не просто патриотизм, уважаемые писатели форума, вы в ДОСААФ тире были хоть раз, а если были то давно? там всеми вопросами занимается один единственный человек, заслуженный и уважаемый в среде стрелков из спецуры, спортсменов и охотников, то факт что есть кому передать ребятишкам знания и опыт это прекрасно. Стрелковую школу для молодежи нужно поддерживать и развивать - это не на компьютере "рубиться", пусть изучают азы техники и правил безопасного обращения с оружием и учатся добиваться реальных результатов - стрелковое дело дисциплинирует. Губернатор молодец - это реальное понимание проблемы и реальная помощь там где она нужна. С уважением к читающим, Михаил Л.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!