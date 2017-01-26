26.01.2017 | 16:27

В Пензенской области профинансируют военно-патриотическое обучение молодежи.

О решении оказать материальную поддержку местному отделению ДОСААФ России губернатор Иван Белозерцев сообщил на торжественном мероприятии, посвященном 90-летию объединения. Оно прошло в четверг, 26 января.

«Два миллиона рублей будет выделено из областного бюджета на организацию стрелковой подготовки допризывников. Надо привлекать больше молодых людей к работе по военно-патриотическому воспитанию, подготовке к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации», - подчеркнул глава региона.

В рамках юбилейных мероприятий в Пензе организовали выставку техники ДОСААФ; действовали полевая кухня и тир. К проведению праздника также были привлечены детский духовой оркестр и исторический клуб «Засека».

Обращаясь к участникам встречи, Иван Белозерцев отметил большой вклад ДОСААФ в дело военно-патриотического воспитания молодежи.

«За 90 лет школу ДОСААФ прошли многие командиры частей, генералы, руководители управлений, а также рядовые, для которых было важно получить военную специальность. Система ДОСААФ была очень мощной, готовила специалистов высокого уровня. Проходя службу в вооруженных силах, я убеждался в этом лично», - вспомнил губернатор.

Он также отметил, что сейчас ДОСААФ возрождается, и выразил уверенность в перспективности его развития.