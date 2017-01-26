26.01.2017 | 14:14

В 2017 году в Пензенской области 1 026 семей смогут улучшить жилищные условия. Об этом сообщили на совещании, которое состоялось в региональном министерстве труда, соцзащиты и демографии.

На реализацию жилищных программ в текущем году из бюджетов всех уровней планируется выделить свыше 1 млрд 300 млн рублей: около 324 млн из федеральной казны, более 380 млн областных средств, свыше 29 млн из бюджета муниципальных образований и около 640 млн рублей из внебюджетных источников.

Кроме того, в 2017 году более 55 млн из региональной казны выделено на отдых и оздоровление ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На очередной сессии Законодательного собрания области рассмотрят вопрос о том, чтобы дополнительно направить 20 млн рублей на организацию отдыха данной категории детей на Черноморском побережье России.

«Планируется закупить дополнительно 500 путевок (из расчета стоимости одной не более 39 975 рублей при продолжительности смены 21 день, включая стоимость питания, проезда на междугородном железнодорожном транспорте организованных групп детей с сопровождающими их лицами к месту отдыха и обратно и стоимость питания в дороге)», - сообщается на сайте областного минтруда.

Планируется, что в течение года в данной программе поучаствуют 4 234 ребенка.