26.01.2017 | 15:07

Сотрудники благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» вручили персональные компьютеры, собранные руками IT-специалистов группы компаний «Дионис», детям с ограниченными возможностями здоровья и многодетной семье.

Компьютеры и сладкие подарки получили Азат Кузяхметов, Богдан Демин, Степан Каменев и семья Балабохиных, в которой воспитываются девять дочерей и сыновей.

«Обеспечение ребенка-инвалида персональным компьютером - первый шаг для его успешной интеграции в общество, а также необходимое условие для получения как основного, так и дополнительного образования», - считают организаторы акции.

В адрес фонда поступило много теплых слов.

«Хочется поблагодарить «Караван добрых дел» за то чудо, которое творят своими руками сотрудники и руководители фонда. Благодаря вам детки получают колоссальный шанс на жизнь без боли, на развитие во всех сферах деятельности, на жизнь во всех смыслах этого слова! Вы дарите семьям уверенность в завтрашнем дне, чувство плеча и защищенности. Вы удивительные добрые волшебники с огромными горячими сердцами! Низкий поклон вам за всех деток, которым вы помогли. Огромное спасибо за такие неожиданные и сногсшибательные подарки - сладости и компьютер! Чудеса случаются, мы это точно знаем!» - пишет семья Деминых.

«Дорогой фонд и дорогие сотрудники, спасибо вам всем огромное за компьютер для маленького Степы. Спасибо за вашу прекрасную и добрую работу, спасибо за поддержку. Спасибо за ваши открытые двери. Всем доброго здоровья и всех благ!» - благодарит семья Каменевых.

«Все стало возможным благодаря поддержке фонда «Караван добрых дел». Сердечно благодарим за неожиданно приятный новогодний подарок - компьютер для нашего мальчика. Спасибо за вашу теплоту и добро! Мы желаем вам крепкого здоровья, сил для дальнейших добрых дел!» - отзываются Кузяхметовы.

Многодетная семья Балабохиных написала: «Сердечно благодарим благотворительный фонд «Караван добрых дел» за расположение к нам и подарки, сделанные на Рождество нашей семье. Компьютер поможет детям в учебе, за что огромное спасибо».

Дети и родители остались в полном восторге от подарков, полученного заряда бодрости, оптимизма и положительных эмоций.