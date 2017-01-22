22.01.2017 | 11:24

В Пензенскую епархию из Республики Крым привезут ковчег с частицей мощей свт. Луки Войно-Ясенецкого, небесного покровителя врачей, всех болящих и страждущих. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщила заместитель руководителя информационного отдела епархии Наталья Жаркова.

Ковчег прибудет в Спасо-Преображенский мужской монастырь из Свято-Троицкого женского монастыря г. Симферополя с 5 по 12 февраля. Поклониться святыне горожане смогут с 6:00 до 22:00 ежедневно.

После поздней литургии в Спасо-Преображенском монастыре каждый час станут совершать молебны с чтением акафиста святителю Луке.

«Угоднику Божьему молятся об исцелении болезни, о благополучном исходе операции (как хирургу), об успешном обучении (как ученому), о даровании детей и их воспитании (как отцу, имевшему детей), семейном благополучии (как примерному семьянину), душевном здравии (как святителю)», - уточнила Наталья Жаркова.