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Общество | В Пензу из Симферополя привезут мощи святителя Луки

22.01.2017|11:24
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В Пензенскую епархию из Республики Крым привезут ковчег с частицей мощей свт. Луки Войно-Ясенецкого, небесного покровителя врачей, всех болящих и страждущих. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщила заместитель руководителя информационного отдела епархии Наталья Жаркова.

Ковчег прибудет в Спасо-Преображенский мужской монастырь из Свято-Троицкого женского монастыря г. Симферополя с 5 по 12 февраля. Поклониться святыне горожане смогут с 6:00 до 22:00 ежедневно.

После поздней литургии в Спасо-Преображенском монастыре каждый час станут совершать молебны с чтением акафиста святителю Луке.

«Угоднику Божьему молятся об исцелении болезни, о благополучном исходе операции (как хирургу), об успешном обучении (как ученому), о даровании детей и их воспитании (как отцу, имевшему детей), семейном благополучии (как примерному семьянину), душевном здравии (как святителю)», - уточнила Наталья Жаркова.

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Гость|22.01.2017 11:56|

А трусы матроны когда подвезут хачу нюхнуть.

Гость|22.01.2017 12:37|

Просветляемся, просвещаемся, а права, паспорта будут выдавать в сбербанке.

Ростовщическим кредитным организациям передают функции выдачи российских и заграничных паспортов, а также других значимых документов …

«За паспортом – в банк», «Документы и деньги в одном окне», – такие заголовки облетели новостные ленты в Крещенский сочельник – 18 января 2017 года.

Гость|22.01.2017 13:10|

Самое время,гонконгский грипп в разгаре,но не все население заражено.Пора т верующих подключить к распространению заразы.

Гость|22.01.2017 13:20|

пора из пензы отправить чьи-то мощи.

Гость|22.01.2017 13:29|

Геноцид (целование мощей - зараза гриппа) от Крыма, вот и вся благодарность.

Гость|22.01.2017 14:12|

Опять гнилье привезли.

Гость|22.01.2017 14:14|

К содержанию комментов - выше . Во время награждения в Москве свт Луки (Войно-Ясенецкого), верующего христианина-хирурга, по чьим работам до сих пор учатся медики - за заслуги в медицине, к верующему, православному известному хирургу, подошёл очередной ненавистник христиан и спросил:"Вы часто делаете операции людям . Вы что - когда-нибудь видели душу человека ,чтобы в неё верить?". На что святитель ответил:" Я много проводил операций на голове, мозге . И никогда не видел ума. Однако знаю что ум есть".

Гость|22.01.2017 14:27|

Гость писал(a):

На что святитель ответил:" Я много проводил операций на голове, мозге . И никогда не видел ума. Однако знаю что ум есть".
чтоб так мог глаголить врач дипломированный, а не хилер ... кто то тут врёт

Гость|22.01.2017 15:16|

Гость писал(a):

чтоб так мог глаголить врач дипломированный, ..
С приходом в России в 1917гг к власти многочисленных воинственных атеистов,в РФ , как и во всём СССР - расстрелы и посадки в тюрьмы и концлагеря священников и даже мирских стариков и старушек,были во множестве. Так что большинство интеллигенции того времени, просто - высокообразованных людей, верующих , все вполне себе были ознакомлены даже с "блатным наречием", не говоря о том что многие верующие оставшиеся в живых из "царского времени" - говорили на нескольких языках. Это современное множество образованных людей , зачастую "говорят на блатном наречии и через слово пускают мат" , но не всегда знают хоть один иностранный язык . А вот насмотревшись тв-ящик , начинают зомбированно рассказывать о нововыученных словечках оттуда .Учитесь , господа , ведь свт Лука (Войно Ясенецкий), был одним из образованнйших людей своего времени .

Гость|22.01.2017 15:18|

ЗОМБИ НА ВСЁ ГОЛОВУ КАК ТУТ НЕ С ПОМНИТЬ ПЕСНЮ ВЫСОЦКОГО КАК НИКОГДА СЕЙЧАС АКТУАЛЕН.

Гость|22.01.2017 15:22|

Не, ребята, мощи мощами. Но Лука (хирург Войно-Ясенецкий это

Архиепи́скоп Лука́ (в миру Валенти́н Фе́ликсович Во́йно-Ясене́цкий; 27 апреля [9 мая] 1877, Керчь — 11 июня 1961, Симферополь) — епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 года — архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук, профессор; духовный писатель, доктор богословия (1959). Лауреат Сталинской премии первой степени (1946).

Архиепископ Лука стал жертвой репрессий и провёл в ссылке в общей сложности 11 лет. Реабилитирован в апреле 2000 года[⇨]. Украинская православная церковь причислила архиепископа Луку к лику святых 22 ноября 1995 года. В августе 2000 года канонизирован Русской православной церковью в сонме новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания[⇨]; память — 29 мая (11 июня)[1] и 5 (18) марта — день обретения его мощей в 1996 году.

Гость|22.01.2017 15:42|

Гость писал(a):

был одним из образованнйших людей своего времени .
и во время своей многолетней практики так и искал ум и душу в телах страждущих, чтобы потрогать? точно ли он не был алхимиком? про знание языков - слыхали мы и про смесь французского с нижегородским! и богатых митрофанов извозчики завсегда галопом по европам возили, с личными переводчиками. можно вспомнить и о переводах со словатём (подстрочники) - от какбыкультурных "элит". и о заселениях б.русских взаграницах колониями - от большого знания и исключительных лингвистических талантах (пришлось, понятно, и местный язык выучить - потом)

Гость|22.01.2017 15:44|

Гость писал(a):

ВЫСОЦКОГО КАК НИКОГДА
пьянь-наркоман-альфонс

Гость|22.01.2017 15:47|

Гость писал(a):

российский и советский хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук, профессор... Лауреат Сталинской премии первой степени (1946).
а говорите - непризнанный гений, творить-работать не давали

Гость|22.01.2017 15:57|

В Пензенскую епархию из Республики Крым привезут ковчег с частицей мощей свт. Луки Войно-Ясенецкого

А где его остальные частицы? Сколько тогда на самом деле ковчегов?

Простите за интерес, но на неудобные вопросы вам, авторам этого привоза, нужно отвечать, а не обвинять в святотатстве. Ведь в Пензу привозили уже мощи Луки, именно этого.

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