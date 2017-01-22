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Общество | Приставы одобряют проект о лишении должников единственного жилья

22.01.2017|14:08
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Минюст России предлагает лишать должников единственного жилья, если оно дорогостоящее и его площадь в два раза больше норматива, установленного для одного человека.

Это не означает, что неплательщик останется без крыши над головой. Его недвижимость продадут. Часть вырученных денег пойдет на приобретение жилья, остальное - на погашение долга.

«Естественно, я согласен поддержать те нововведения, которые планируются. Сейчас, например, должник проживает в квартире площадью 100 квадратных метров, а взыскатели не могут получить средства, которые им причитаются по решению суда, так как у данного гражданина это жилье единственное», - отметил руководитель УФССП России по Пензенской области Евгений Пазечко.

В настоящее время некоторые граждане, проживая в двух-, трехэтажных коттеджах, больших квартирах, уклоняются от расходов на содержание детей, а также не платят за коммунальные услуги.

В службе судебных приставов полагают, что, если нововведения примут и можно будет накладывать взыскание на единственное жилье, пензенцы активнее начнут гасить долги.

«Не придется доводить дело до принудительного исполнения», - подчеркнул Евгений Пазечко.

Пока же законопроект на рассмотрении, единственное жилье должников остается неприкосновенным.

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Гость|22.01.2017 14:44|

Приставы работают из рук вон плохо. Пока не пнешь, не полетят.

Гость|22.01.2017 14:57|

Раком поставить этих приставов.

Гость|22.01.2017 15:04|

В Пензе социальная норма жилья на человека составляет 12кв м. на человека.По законопроекту продавать можно жилье площадь которого превышает двухкратный размер социальной нормы на собственника и членов семьи. Получается,что только квартиру площадью менее 48кв.м на двоих нельзя будет продать.

Гость|22.01.2017 15:14|

И кто же инициировал сей проект. Когда же цирк то построят или достроят у нас в Пензе, ну так на клоунов хочется посмотреть.

Гость|22.01.2017 15:17|

Оглянись и увидишь клоунов. Они все вокруг нас.

Гость|22.01.2017 15:17|

Ждём гнева площадей.

Гость|22.01.2017 15:18|

Лишение единственного жилья,лишение наличных денег,обязательное введение карт для контроля нашей наличности и её изъятия в случае провинности, без нашего разрешения и суда. Далее чипизация населения для нахождения нашего места пребывания и контроля нашего сознания и здоровья.А сейчас самое главное:надо испортить воду и воздух!,чтобы ввести налог или купить балончик кислорода.Сам ыми уважаемыми долгожителями будут--СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ........

Гость|22.01.2017 15:20|

penzainform.ru писал(a):

если оно дорогостоящее
открою страшную тайну: ЛЮБОЕ жильё сейчас ДОРОГОСТОЯЩЕЕ, и нельзя просто так взять пойти и купить себе жильё, даже если копить целый год и ничего не есть.

penzainform.ru писал(a):

и его площадь в два раза больше норматива
ход конём: всех на нары согласно нормативам, установленным госдурой.

Гость|22.01.2017 15:22|

Сталкивался с работой приставов. Пока часть работы не сделал сам они только руками разводили, полная беспомощность, а квартиры будут отбирать у тех у кого можно отобрать без особых хлопот

Гость|22.01.2017 15:24|

Гость писал(a):

чтобы ввести налог или купить балончик кислорода.
согласно вашего прогноза - кислород кто то будет производить? кто этот баллон для богача будет носить для поддержки существования? вооот! всё - в наших руках! пусть они энтов кислород в китае покупают - с самого пекину везут

Гость|22.01.2017 15:26|

Но с другой стороны,почему честный налогоплатильщик должен платить за себя и за того,кто не платит,все в равных условиях живут,через чур богатых в многоэтажках мало,а общедомовые не уплаченные нерадивыми жильцами раскидывают на всех.

Гость|22.01.2017 15:27|

Гость писал(a):

Сталкивался с работой приставов. Пока часть работы не сделал сам они только руками разводили, полная беспомощность, а квартиры будут отбирать у тех у кого можно отобрать без особых хлопот
Достаточно того, чтоб в квартире был прописан инвалид (а если ребенок-инвалид, то еще лучше), тогда ни один суд не встанет НИКОГДА на сторону банка или микрокредитных ублюдков. Один банк до сих пор не может даже за лям продать трёху где прописан ребенок-инвалид, ибо это самый токсичный актив, который только может быть.

Гость|22.01.2017 15:32|

Гость писал(a):

а общедомовые не уплаченные нерадивыми жильцами раскидывают на всех.
Это твоя Родина, сынок!

Гость|22.01.2017 15:32|

Гость писал(a):

Один банк до сих пор не может даже за лям продать трёху где прописан
кстати, если такое задумали, то в расчёте а определённую массовость. и вот также любопытно - кто такое жильё покупать будет, кроме чёрных риэлтеров? нормальным людям проблемное жильё и с доплатой на фиг сдалось

Гость|22.01.2017 15:38|

Гость писал(a):

кто такое жильё покупать будет, кроме чёрных риэлтеров?
лох всегда найдется - пол-мира в дураках

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Имя: Гость
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