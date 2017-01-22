22.01.2017 | 14:08

Минюст России предлагает лишать должников единственного жилья, если оно дорогостоящее и его площадь в два раза больше норматива, установленного для одного человека.

Это не означает, что неплательщик останется без крыши над головой. Его недвижимость продадут. Часть вырученных денег пойдет на приобретение жилья, остальное - на погашение долга.

«Естественно, я согласен поддержать те нововведения, которые планируются. Сейчас, например, должник проживает в квартире площадью 100 квадратных метров, а взыскатели не могут получить средства, которые им причитаются по решению суда, так как у данного гражданина это жилье единственное», - отметил руководитель УФССП России по Пензенской области Евгений Пазечко.

В настоящее время некоторые граждане, проживая в двух-, трехэтажных коттеджах, больших квартирах, уклоняются от расходов на содержание детей, а также не платят за коммунальные услуги.

В службе судебных приставов полагают, что, если нововведения примут и можно будет накладывать взыскание на единственное жилье, пензенцы активнее начнут гасить долги.

«Не придется доводить дело до принудительного исполнения», - подчеркнул Евгений Пазечко.

Пока же законопроект на рассмотрении, единственное жилье должников остается неприкосновенным.