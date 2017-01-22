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Общество | Пензенцы отдали на благотворительность более 2 000 предметов одежды

22.01.2017|09:57
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В администрации Пензы подвели итоги акции по сбору вещей, бывших в употреблении. Она проходила в субботу, 21 января, во всех четырех районах города.

Напомним: пункты приема вещей размещались на улице Антонова, 47; Кулакова, 1;, пр-те Строителей, 172; в 1-м Онежском проезде, 4, и на Терновского, 183.

«По предварительным итогам в акции приняли участие более 160 пензенцев, собрано 2 152 единицы одежды и обуви. Все вещи передадут жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

Проведение подобных акций будет продолжено.

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Гость|22.01.2017 10:24|

ТРУХАНЫ И НОСКИ7

Гость|22.01.2017 10:26|

На Гидрострой поедут торговать

Гость|22.01.2017 13:32|

Да выкинут половину и снегом завалят. Вот весной проявятся.

Гость|22.01.2017 13:57|

Гость писал(a):

На Гидрострой поедут торговать
А чо создадут рабочие места

Гость|22.01.2017 14:25|

penzainform.ru писал(a):

По предварительным итогам в акции приняли участие более 160 пензенцев
Всего 160??? Ну вы и жмоты, люди. Наверное все ненужное продать хотите? Вот же бизнесмены и бизнесвумены, мать вашу...

Имя: Гость
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