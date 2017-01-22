22.01.2017 | 09:57

В администрации Пензы подвели итоги акции по сбору вещей, бывших в употреблении. Она проходила в субботу, 21 января, во всех четырех районах города.

Напомним: пункты приема вещей размещались на улице Антонова, 47; Кулакова, 1;, пр-те Строителей, 172; в 1-м Онежском проезде, 4, и на Терновского, 183.

«По предварительным итогам в акции приняли участие более 160 пензенцев, собрано 2 152 единицы одежды и обуви. Все вещи передадут жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

Проведение подобных акций будет продолжено.