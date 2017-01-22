Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|22 янв 2017|17:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  63.73  |  $  59.67
 

Общество | Александра Самокутяева избрали председателем Пензенского землячества

22.01.2017|12:00
Печать

Летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев стал председателем межрегиональной общественной организации «Пензенское землячество». Соответствующее решение было единогласно принято членами землячества в ходе конференции, состоявшейся В Московском доме национальностей.

«Избрав меня, вы оказали мне большое доверие, и я понимаю степень ответственности, которая ложится на меня. Мы все очень занятые люди, но не надо забывать о родной земле. Я не случайно выбрал позывной «Тарханы», - заявил Александр Самокутяев.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, заместителями председателя землячества стали Владимир Рузляев и Рашит Ижбердиев, председателем ревизионной комиссии - Иван Фирюлин.

Избрав руководящий состав организации, которая, кстати, в 2017 году отметит 25-летний юбилей, участники конференции обсудили вопросы деятельности землячества и внесли изменения в устав.

0
0
0
0
Гость|22.01.2017 12:38|

penzainform.ru писал(a):

заместителями председателя землячества стали Владимир Рузляев
А ему можнА? И как это совмещать общественную РАБОТУ и ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ?

Гость|22.01.2017 12:41|

Гость писал(a):

И как это совмещать общественную РАБОТУ и ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ
а с чего вы взяли что это запрещено? как раз общественной работой заниматься никому не грешно

Гость|22.01.2017 12:43|

Дык просто вопрошаю.

Гость|22.01.2017 12:58|

Хорошая идея. Жаль некому поддержать. Бизнес не уезжает из города, его выживают и выгоняют. Возвращаться в этот кошмар никому не хочется.

Гость|22.01.2017 13:11|

Учите матчасть, знатоки)))

Гость|22.01.2017 13:21|

Единственное, что поплечу и по интересам летчика-космонавта, Героя России Александра Самокутяева - это восстановить, а может быть и усовершенствовать ПЛАНЕТАРИЙ. Это история и мировоззрение.

Гость|22.01.2017 13:30|

Гость писал(a):

Единственное, что поплечу и по интересам летчика-космонавта, Героя России Александра Самокутяева - это восстановить, а может быть и усовершенствовать ПЛАНЕТАРИЙ
Вот это правильно Вы говорите. Не знаю, зачем он нужен, когда есть уйма ресурсов, позволяющих разглядеть каждый кратер на луне и марсе. Но восстановить нужно, и уж кому-кому, как не Самокутяеву этим заниматься

Гость|22.01.2017 14:04|

Гость писал(a):

усовершенствовать ПЛАНЕТАРИЙ. Это история и мировоззрение.
КОПЕРНИК ПРОБОВАЛ КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Гость|22.01.2017 16:06|

Гость писал(a):

есть уйма ресурсов, позволяющих разглядеть каждый кратер на луне и марсе.
В интернете то же всё есть, но это всё для интересующихся, а ПЛАНЕТАРИЙ нужен для рекламы науки и нужны лекции о научном миропонимании.

Гость|22.01.2017 16:10|

Гость писал(a):

И как это совмещать общественную РАБОТУ и ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ
Ну Кличко, например, тоже совмещает спорт и политику!

Гость|22.01.2017 17:15|

penzainform.ru писал(a):

Летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев
если не будет простым конформистом, то сделает большое дело возродив ПЛАНЕТАРИЙ и ОБЩЕСТВО ЗНАНИЕ (здание под ним давно пустует, а раньше там каждый день проводились лекции).

Гость|22.01.2017 17:33|

Гость писал(a):

а раньше там каждый день проводились лекции).
Сейчас, по-моему, в школах даже астрономию не преподают!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!