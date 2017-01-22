22.01.2017 | 12:00

Летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев стал председателем межрегиональной общественной организации «Пензенское землячество». Соответствующее решение было единогласно принято членами землячества в ходе конференции, состоявшейся В Московском доме национальностей.

«Избрав меня, вы оказали мне большое доверие, и я понимаю степень ответственности, которая ложится на меня. Мы все очень занятые люди, но не надо забывать о родной земле. Я не случайно выбрал позывной «Тарханы», - заявил Александр Самокутяев.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, заместителями председателя землячества стали Владимир Рузляев и Рашит Ижбердиев, председателем ревизионной комиссии - Иван Фирюлин.

Избрав руководящий состав организации, которая, кстати, в 2017 году отметит 25-летний юбилей, участники конференции обсудили вопросы деятельности землячества и внесли изменения в устав.