21.01.2017 | 17:28

Пензенцы почтили память основателя СССР Владимира Ленина. Он умер 21 января 1924 года. Колонна неравнодушных к событию прошествовала с улицы Славы до площади Ленина. Среди участников большинство - люди старшего поколения.

В Пензу приехал и гость из Крыма Валерий Лавров.

«Ленин - это не просто политик и мыслитель, а практик, который доказал, что на этой земле можно построить счастливое и справедливое общество», - отметил он.

На митинге говорили и про грядущий вековой юбилей революции 1917 года, в ходе которой Владимир Ульянов встал во главе государства.

Сейчас оценка его деятельности у историков вызывает самые противоречивые мнения. Но на площади Ленина упоминали лишь о положительных моментах. Другую точку зрения никто не представлял. Сюда пришли только почитатели вождя мирового пролетариата.

Митинг завершился церемонией возложения цветов к памятнику.