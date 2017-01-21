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Общество | Пензенцы почтили память Владимира Ильича Ленина

21.01.2017|17:28
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Пензенцы почтили память основателя СССР Владимира Ленина. Он умер 21 января 1924 года. Колонна неравнодушных к событию прошествовала с улицы Славы до площади Ленина. Среди участников большинство - люди старшего поколения.

В Пензу приехал и гость из Крыма Валерий Лавров.

«Ленин - это не просто политик и мыслитель, а практик, который доказал, что на этой земле можно построить счастливое и справедливое общество», - отметил он.

На митинге говорили и про грядущий вековой юбилей революции 1917 года, в ходе которой Владимир Ульянов встал во главе государства.

Сейчас оценка его деятельности у историков вызывает самые противоречивые мнения. Но на площади Ленина упоминали лишь о положительных моментах. Другую точку зрения никто не представлял. Сюда пришли только почитатели вождя мирового пролетариата.

Митинг завершился церемонией возложения цветов к памятнику.

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Гость|21.01.2017 18:29|

Скорбное зрелище. Даже жалко их всех.

Гость|21.01.2017 18:29|

хороший был человек!

Гость|21.01.2017 18:30|

а жалко тебя, посмотри на себя в зеркало...

Гость|21.01.2017 18:48|

Хороший был человек.Сейчас такой бы был в цене.

Гость|21.01.2017 18:50|

а завтра - События 9 (22) января 1905 года в Санкт-Петербурге, известные также как «Крова́вое воскресе́нье» — разгон шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, имевшего целью вручить царю Николаю II коллективную Петицию о рабочих нуждах.

Гость|21.01.2017 18:52|

А не 23-го???

Гость|21.01.2017 18:53|

Гость писал(a):

А не 23-го???
А точно не феврваля?

Гость|21.01.2017 18:53|

9 + 13 = 22

Гость|21.01.2017 18:56|

Колясик с Гапоном наверняка в одном котле жарятся...

Гость|21.01.2017 18:58|

5 января Гапон бросил в массы мысль обратиться за помощью к самому царю, а 7—8 января составил петицию, перечислявшую требования рабочих.разгона шествия, в ходе которого против безоружных рабочих было применено огнестрельное оружие. Разгон шествия, повлёк гибель нескольких сотен человек, вызвал взрыв возмущения в российском обществе и во всём мире и послужил толчком к началу Первой русской революции[

Гость|21.01.2017 19:03|

Гапон английский шпион и провокатор, фармазон, обслуживаюший Вест-Ендовскую ложу.

Гость|21.01.2017 19:10|

Нельзя, вдруг передерутся))

Гость|21.01.2017 19:13|

penzainform.ru писал(a):

Другую точку зрения никто не представлял.
Попов что ли не было?

Гость|21.01.2017 19:14|

Когда же люди опомнятся?

Гость|21.01.2017 19:18|

Гость писал(a):

Когда же люди опомнятся?
ответ: когда перестанут детские горки песком посыпать. и то не скоро...

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Имя: Гость
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