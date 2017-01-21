21.01.2017 | 17:39

Сотрудники Главного управления МЧС России по Пензенской области, инспекторы рыбоохраны и полицейские отправились в широкомасштабный рейд. Главная задача представителей правоохранительных и надзорных органов - предупредить и выявить нарушения законодательства в акватории Сурского водохранилища, а также профилактическая работа с рыболовами.

В разных точках на льду находятся сотни людей. Любят в нашей губернии провести выходные с удочкой в руках и надеждой в душе на поимку жирного морского леща, красноглазой плотвы или матерого клыкастого судака! Вот только не все помнят об элементарных правилах безопасности. Порой даже выезжают на лед на автомобилях.

«В России уже были случаи, когда машины проваливались под лед, гибли люди. Не нужно повторять их в нашем регионе», - подчеркнул зам. начальника отдела ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Участники рейда обходят точки скопления любителей зимней рыбалки. Опытные рыболовы стараются не рисковать. С собой у них всегда имеются средства спасения - для себя и товарищей.

Руководство рыбоохраны напоминает рыболовам о мерах безопасности, а также выполняет свою главную функцию: следит, чтобы представителей ихтиофауны не истребляли варварскими способами.

«Ловят маломерных лещей величиной с ладошку. Зачем же это? Рыба не успеет вырасти», - отметил начальник областного отдела Средневолжского управления Росрыболовства Александр Калинин.

Рыболовы должны помнить, что законодательством разрешено добывать леща размером не менее 25 сантиметров, а судака - не менее 40 см. Подобные нормативы разработаны для всех обитателей вод.

Инспекционно-профилактические рейды сотрудники МЧС, рыбоохраны и полиции намерены проводить как можно чаще, чтобы избежать трагедий на водоемах и пресечь нарушения.