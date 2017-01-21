21.01.2017 | 12:47

В пятницу, 20 января, в Сурском крае стартовала акция «Студенческий десант», во время проведения которой студенты получат возможность ознакомиться с работой сотрудников полиции и пройти кратковременную стажировку в различных подразделениях Управления МВД России по Пензенской области.

Первыми участниками акции стали студенты многопрофильного колледжа ПГУ, которые проходят обучение по специальности «правоохранительная деятельность». Они посетили экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД.

Для гостей провели экскурсию по двум отделам: один из них занимается исследованием различных материалов и веществ, а другой - экспертно-криминалистическими учетами. Специалисты центра рассказали, как происходит отбор проб для изучения, какое оборудование используют эксперты, какие исследования они проводят чаще всего.

«Молодые люди узнали, как снимают отпечатки пальцев, и сами попробовали выполнить эту процедуру со своими друзьями. Участникам акции также рассказали, зачем нужна добровольная дактилоскопическая регистрация и как ее пройти. Результаты дактилоскопирования студенты получили на память в качестве сувениров», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.