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Общество | Пензенских студентов научили снимать отпечатки пальцев

21.01.2017|12:47
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В пятницу, 20 января, в Сурском крае стартовала акция «Студенческий десант», во время проведения которой студенты получат возможность ознакомиться с работой сотрудников полиции и пройти кратковременную стажировку в различных подразделениях Управления МВД России по Пензенской области.

Первыми участниками акции стали студенты многопрофильного колледжа ПГУ, которые проходят обучение по специальности «правоохранительная деятельность». Они посетили экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД.

Для гостей провели экскурсию по двум отделам: один из них занимается исследованием различных материалов и веществ, а другой - экспертно-криминалистическими учетами. Специалисты центра рассказали, как происходит отбор проб для изучения, какое оборудование используют эксперты, какие исследования они проводят чаще всего.

«Молодые люди узнали, как снимают отпечатки пальцев, и сами попробовали выполнить эту процедуру со своими друзьями. Участникам акции также рассказали, зачем нужна добровольная дактилоскопическая регистрация и как ее пройти. Результаты дактилоскопирования студенты получили на память в качестве сувениров», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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Гость|21.01.2017 15:15|

«Молодые люди узнали, как снимают отпечатки пальцев, и сами попробовали выполнить эту процедуру со своими друзьями. И РОДНЫМИ?

Гость|21.01.2017 16:42|

Растёт смена вертухаев.

Гость|21.01.2017 22:08|

Отстой

Гость|21.01.2017 22:12|

А зачем это? Помнится, сын Парсонса папаньку-то и сдал!...

Гость|21.01.2017 22:33|

Вы читали Оруэлла !?

Гость|21.01.2017 22:42|

Гость писал(a):

А зачем это? Помнится, сын Парсонса папаньку-то и сдал!...
Ты забыл еще Павлика Морозова.

Гость|21.01.2017 23:35|

Там несколько иная была ситуация!

Гость|21.01.2017 23:56|

Гость писал(a):

Там несколько иная была ситуация!
Результат один.

Гость|22.01.2017 00:29|

А от чего им так весело..?

Гость|22.01.2017 01:01|

Так дети они еще! Притом-несмышленые...

Имя: Гость
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