21.01.2017 | 15:49

Жильцы из первого подъезда дома № 35 на Ударной покидают свои квартиры, чтобы переселиться в маневренный фонд. До 23 января им нужно освободить помещения, тогда подрядчик сможет приступить к работам.

«Мы принимаем меры, чтобы подъезд не рухнул. После будем разговаривать с жильцами о дальнейшей судьбе дома», - сообщил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

Реконструкция здания, по его словам, должна проводиться за счет собственников помещений. Муниципальных квартир в четырехэтажке всего 12.

Пока же люди озабочены переездом и думают, на какой срок они покидают жилье.

«Неделю-две, год? Не знаю. Это не нас нужно спрашивать. Думаю, года на три все затянется», - отметил житель дома № 35 на ул. Ударной Денис.

На время проведения контраварийных работ людям предоставляют жилье в доме в 5-м Виноградном проезде. Изначально сюда собственники не хотели ехать.

«Мы знаем, что некоторые комнаты требуют косметического ремонта. Но их мы гражданам не предлагали», - уточнил заместитель руководителя Департамента ЖКХ г. Пензы Денис Леонтьев.

«Есть там недоработки, но остальное устраивает, все прилично», - заметил житель дома № 35 на ул. Ударной Дмитрий.

Злополучное строение в Заводском районе аварийным признано в 2015-м. Однако в программу по переселению из ветхого жилья оно не попало.

«Программа не предусматривает расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года», - констатировал Андрей Гришин.

И таких строений в Пензе около 80.

Что же касается этого, то уже в понедельник, 23 января, доступ в первый подъезд будет закрыт. На дверь повесят замок, а квартиры опечатают.