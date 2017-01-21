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Общество | 23 января подъезд в доме на Ударной опечатают

21.01.2017|15:49
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Жильцы из первого подъезда дома № 35 на Ударной покидают свои квартиры, чтобы переселиться в маневренный фонд. До 23 января им нужно освободить помещения, тогда подрядчик сможет приступить к работам.

«Мы принимаем меры, чтобы подъезд не рухнул. После будем разговаривать с жильцами о дальнейшей судьбе дома», - сообщил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

Реконструкция здания, по его словам, должна проводиться за счет собственников помещений. Муниципальных квартир в четырехэтажке всего 12.

Пока же люди озабочены переездом и думают, на какой срок они покидают жилье.

«Неделю-две, год? Не знаю. Это не нас нужно спрашивать. Думаю, года на три все затянется», - отметил житель дома № 35 на ул. Ударной Денис.

На время проведения контраварийных работ людям предоставляют жилье в доме в 5-м Виноградном проезде. Изначально сюда собственники не хотели ехать.

«Мы знаем, что некоторые комнаты требуют косметического ремонта. Но их мы гражданам не предлагали», - уточнил заместитель руководителя Департамента ЖКХ г. Пензы Денис Леонтьев.

«Есть там недоработки, но остальное устраивает, все прилично», - заметил житель дома № 35 на ул. Ударной Дмитрий.

Злополучное строение в Заводском районе аварийным признано в 2015-м. Однако в программу по переселению из ветхого жилья оно не попало.

«Программа не предусматривает расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года», - констатировал Андрей Гришин.

И таких строений в Пензе около 80.

Что же касается этого, то уже в понедельник, 23 января, доступ в первый подъезд будет закрыт. На дверь повесят замок, а квартиры опечатают.

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Гость|21.01.2017 20:07|

penzainform.ru писал(a):

«Программа не предусматривает расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года»
И это отличная новость. В районы типа Заря нас не загонят. Аварийными признали вовсе не аварийные дома, а со всеми удобствами, требующие незначительных затрат на косметический ремонт подъездов и коммуникаций. Собственников никто при этом не оповещал, никаких документов не составлялось при их участии. Все подписи в состряпанных бумагах (до 2012 года) в администрациях - фальшивки.

Гость|21.01.2017 20:12|

Квартиры в их маневренном фонде ещё страшнее, чем на ул. Ударной, 35. Живут в этих квартирах некоторые семьи десятки лет как на пороховой бочке, т.к. никто их (квартиры и дома) не обслуживает и не ремонтирует.

Гость|21.01.2017 20:36|

Сдались , уехали, нет не те люди пошли у нас, не богатыри, а ведь до победы чуть чуть оставалось, ещё бы немного и квартиры в Заре новые получили бы.

Гость|21.01.2017 23:15|

Гопники распечатают)

Гость|22.01.2017 01:15|

забудьте.поживёте в арбеково и вернётесь!никто вам новые квартиры не даст!

Гость|22.01.2017 11:11|

смотрите фильм "Дурак"

Гость|22.01.2017 12:58|

Не понятно почему говорят,что снос аварийных домов закончен? да еще даты говорят по 2012 год.если Президент недавно сказал,что снос из аварийного и ветхого жилья продлен до 2020 года?,куда пропали эти 8лет как они могли выпасть из программы?Или указы Правительства на Пензенских чиновников не распространяются???

Гость|22.01.2017 13:52|

Гость писал(a):

то снос аварийных домов закончен? да еще даты говорят по 2012 год.
Потому что хватит, самых нуждающихся расселили, но к сожалению этот благородный посыл государства имел отрицательную сторону. Все халявщики, целыми волнами стали скупать комнаты и халупы и активизировать повсеместный снос, а на это у государства уже денег нет. Так что дальше люди будут сами добывать и осустраивать себе жильё. Халявы больше нет. Кто не успел, тот опоздал.

Гость|22.01.2017 15:14|

Ну куда там расселили самых нуждающихся?,рассели те дома которые вовсе не считались аварийными,а стояли там.где надо то есть при постройке НОВЫХ домов на месте сноса этих якобы АВАРИЙНЫХ,коммуникации все рядом .прокладывать заново ничего не надо,то есть больших вложений ноль.А отдача реальная,А что взять с этих развалюх типа УДАРНАЯ 35,под домов подземные воды,коммуникации сами от старости развалились,вложений надо много,нафиг его вообще сносить,одна головная боль.

Гость|22.01.2017 16:48|

Гость писал(a):

которые вовсе не считались аварийными,а стояли там.где надо
А посему, нам простым людям, нечего забивать голову разными сносами. Мы живём себе своей жизнью и живём, как и раньше. Это там на верху пусть сами решают где , что и как нужно сносить и где строить, это не наша забота. Если повезёт и снесут, то хорошо, а не сносят, то и делов никаких нет, а самим ходить клянчить или рубиться с верхами не положено.

Имя: Гость
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