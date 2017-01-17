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Общество | В школах Кузнецкого района запрещали посещать уроки без второй обуви

17.01.2017|10:55
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Прокуратура Кузнецкого района, изучив приказы директоров семи местных школ, выявила в них нарушение прав несовершеннолетних на получение общедоступного основного общего образования и требований к организации учебного процесса.

Так, в приказе директора школы с. Большой Труев «О режиме работы школы», подписанном 1 сентября 2016 года, для всех учеников предусмотрена продолжительность академического часа 45 минут, а график рабочей недели заведения не установлен.

При этом в соответствии с требованиями санитарного законодательства занятия первоклассников должны проводиться только в первую смену при пятидневной учебной неделе. Урок может длиться не более 35 минут.

«Кроме того, указанным приказом директора школы в обязанность дежурным классам вменено обеспечение дисциплины учеников, санитарного состояния, сохранности школьного имущества. Однако подобные обязанности обучающихся Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не предусмотрены», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Вопреки закону приказ директора также запрещал допуск на уроки учеников в верхней одежде и без сменной обуви.

Прокурор Кузнецкого района внес протесты на указанный приказ директора школы с. Большой Труев и аналогичные документы, подписанные руководителями еще шести образовательных учреждений района. Все протесты находятся на рассмотрении.

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Гость|17.01.2017 11:27|

Надо будет ребенку дать с собой пакетик навозу, чтоб в школе вывалил, а будут там возникать - напущу на них прокуратуру.

Гость|17.01.2017 11:27|

Пусть сидят в шапках, тулупах, и грязных сапогах. Помещения школ пусть превращаются в свинарники. Зато будет соблюдена законность!!! А потом школу навестит инспектор Роспотребнадзора и выпишет штраф директору за нарушение санитарных норм!

Гость|17.01.2017 11:31|

penzainform.ru писал(a):

Вопреки закону приказ директора также запрещал допуск на уроки учеников в верхней одежде и без сменной обуви.
penzainform.ru писал(a):
Прокуратура Кузнецкого района, изучив приказы директоров семи местных школ, выявила в них нарушение прав несовершеннолетних
Кошмар! Давно пора. Заставлять школьников переобуваться никак нельзя. В светлые рыночные времена нужно отказываться от страшных вредных привычек советского времени. Демократию в школы! Хочешь в куртке на занятия? Без проблем! В шапке? Добро пожаловать! В грязной обуви? Всегда пожалуйста!!!

Гость|17.01.2017 11:42|

и ноги давно пора на стол разрешить ложить, и парты по кругу чтоб в козла удобней забивать

Гость|17.01.2017 11:50|

Давненько его здесь не было. Лечился, наверное. Но похоже, не помогло.

Гость|17.01.2017 11:52|

Его не лечить а закопать надо в говне .

Гость|17.01.2017 11:52|

А про дежурство - правильно. Зачем на детей ответственность за сохранность имущества навешивать. Это стресс для ребенка. Всё равно все все нарушают. Все видят , что старшеклассникам можно и телефоны носить. И в цветных вещах ходить.

Гость|17.01.2017 11:54|

нужно приучать детей к порядку, и в том, что переобуваться нужно нет ничего страшного! Конечно закреплять это приказом странно! А вот "вменять в обязанность дежурным классам обеспечение дисциплины учеников, санитарного состояния, сохранности школьного имущества" - это бред! Ребенок отвечает за сохранность школьного имущества!!!! Больные что ли!

Гость|17.01.2017 12:07|

Кто этого убийцу выпустил из клетки ? Его давно пора лишить жизни . И это не грех .

Гость|17.01.2017 12:16|

в печенье юбилейное не доложили крем,скоты.

Гость|17.01.2017 12:20|

эх нищий народ скоро друг другу глотки перегрызёт,танцуй россия,

Гость|17.01.2017 12:26|

Тоже мне проблема, у нас помню детдомовские портвешок на задних партах распивал, бывало курили, а эт проблема на пустом месте.

Гость|17.01.2017 12:34|

В Советское время без сменки в школу не пускали,так ещё и в спортзал отдельно нужно было кеды приносить,и ничего,не надорвались!

Гость|17.01.2017 12:34|

купил беляш с зарплаты а мяса там НЕТ

Гость|17.01.2017 12:43|

Его найдут быстро .

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Имя: Гость
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