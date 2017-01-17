Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|17 янв 2017|12:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  63.29  |  $  59.40
 

Общество | В Шемышейском районе нерадивую мать ограничили в родительских правах

17.01.2017|11:07
Печать

Шемышейский районный суд вынес решение об ограничении в родительских правах матери трехлетнего мальчика. Малыш с октября 2015 года находится в Пензенском доме ребенка.

Истец – орган опеки и попечительства администрации Шемышейского района – пояснил суду, что за это время мать мальчика ни разу с ним не встретилась, не интересовалась его жизнью, не оказывала никакой материальной помощи. Кроме того, женщина ведет аморальный образ жизни и злоупотребляет спиртными напитками.

После рождения сына гражданка находится в поле зрения органов профилактики безнадзорности и беспризорности детей. При посещении ее жилища было установлено, что мальчик брошен, часто раздет, за ним не осуществляется необходимый уход, когда его мать бывает в состоянии алкогольного опьянения.

«В октябре 2015 года ответчица написала заявление о помещении ребенка в ГБУЗ «Пензенский дом ребенка», обещав, что в течение полугода изменит свое поведение, найдет работу, решит вопрос с жильем и заберет сына. Однако ребенок продолжает находиться в государственном учреждении, а поведение ответчицы не изменилось», - сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда.

Служители Фемиды пришли к выводу, что ответчица не занимается воспитанием и развитием своего сына, не заботится о его здоровье и нравственном развитии, то есть уклоняется от выполнения обязанностей родителей.

«Решением суда гражданка ограничена в родительских правах, ребенок передан органу опеки и попечительства администрации Шемышейского района, с женщины взысканы алименты на содержание сына в размере ¼ заработка и (или) иного дохода ежемесячно до его совершеннолетия», - добавили в пресс-службе Шемышейского районного суда.

Приговор вступил в законную силу.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!