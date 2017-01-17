17.01.2017 | 11:07

Шемышейский районный суд вынес решение об ограничении в родительских правах матери трехлетнего мальчика. Малыш с октября 2015 года находится в Пензенском доме ребенка.

Истец – орган опеки и попечительства администрации Шемышейского района – пояснил суду, что за это время мать мальчика ни разу с ним не встретилась, не интересовалась его жизнью, не оказывала никакой материальной помощи. Кроме того, женщина ведет аморальный образ жизни и злоупотребляет спиртными напитками.

После рождения сына гражданка находится в поле зрения органов профилактики безнадзорности и беспризорности детей. При посещении ее жилища было установлено, что мальчик брошен, часто раздет, за ним не осуществляется необходимый уход, когда его мать бывает в состоянии алкогольного опьянения.

«В октябре 2015 года ответчица написала заявление о помещении ребенка в ГБУЗ «Пензенский дом ребенка», обещав, что в течение полугода изменит свое поведение, найдет работу, решит вопрос с жильем и заберет сына. Однако ребенок продолжает находиться в государственном учреждении, а поведение ответчицы не изменилось», - сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда.

Служители Фемиды пришли к выводу, что ответчица не занимается воспитанием и развитием своего сына, не заботится о его здоровье и нравственном развитии, то есть уклоняется от выполнения обязанностей родителей.

«Решением суда гражданка ограничена в родительских правах, ребенок передан органу опеки и попечительства администрации Шемышейского района, с женщины взысканы алименты на содержание сына в размере ¼ заработка и (или) иного дохода ежемесячно до его совершеннолетия», - добавили в пресс-службе Шемышейского районного суда.

Приговор вступил в законную силу.