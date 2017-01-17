17.01.2017 | 13:02

В Пензе разыскивают очевидцев двух ДТП, случившихся в конце 2016 года.

Так, сотрудникам регионального управления ГИБДД требуются показания граждан, ставших свидетелями столкновения автомобилей ВАЗ-2109 и Kia Rio на перекрестке улиц Окружной и Зеленодольской (в районе спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена»).

В результате аварии пострадали мужчины в возрасте 30 и 65 лет.

Еще один инцидент произошел 23 декабря в 12:05 напротив дома № 1Б на улице Ленинградской. В салоне автобуса ЛИАЗ-525645, следовавшего по маршруту № 30, упала неустановленная женщина.

«Убедительно просим очевидцев позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-02, 59-90-03 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - призвали горожан представители ведомства.