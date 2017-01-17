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Общество | В Пензе ищут очевидцев ДТП у «Дизель-Арены» и Дома офицеров

17.01.2017|13:02
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В Пензе разыскивают очевидцев двух ДТП, случившихся в конце 2016 года.

Так, сотрудникам регионального управления ГИБДД требуются показания граждан, ставших свидетелями столкновения автомобилей ВАЗ-2109 и Kia Rio на перекрестке улиц Окружной и Зеленодольской (в районе спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена»).

В результате аварии пострадали мужчины в возрасте 30 и 65 лет.

Еще один инцидент произошел 23 декабря в 12:05 напротив дома № 1Б на улице Ленинградской. В салоне автобуса ЛИАЗ-525645, следовавшего по маршруту № 30, упала неустановленная женщина.

«Убедительно просим очевидцев позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-02, 59-90-03 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - призвали горожан представители ведомства.

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Гость|17.01.2017 13:14|

Изо дня в день, один отечественный хлам колотится.

Гость|17.01.2017 13:20|

Регистраторы стоят дешевле полного бака бензина. Давно уш пора купить и поставить, а не бегать свидетелей искать.

Гость|17.01.2017 13:22|

а как же программа "безопасный город"?

Кто мешает повесить камеры на все аварийно-опасные перекрестки?

Уш перекрестки на объездной дороге - одни из самых опасных в плане количества ДТП.

Гость|17.01.2017 13:23|

penzainform.ru писал(a):

упала неустановленная женщина
Разрыв. Не установленная - и вдруг упала?

Гость писал(a):

Кто мешает повесить камеры на все аварийно-опасные перекрестки?
А с чего ты решил что их там нету?

Гость|17.01.2017 13:33|

Гость писал(a):

А с чего ты решил что их там нету?
если есть, зачем свидетели? На объездной нет камер - открой глаза и проедь там.

Гость|17.01.2017 13:45|

Гость писал(a):

Регистраторы стоят дешевле полного бака бензина. Давно уш пора купить и поставить, а не бегать свидетелей искать.
нормальный стоит 5-6к. Хороший от 10

Гость|17.01.2017 13:49|

Гость писал(a):

нормальный стоит 5-6к. Хороший от 10
согласен

Гость|17.01.2017 13:54|

Гость писал(a):

Регистраторы стоят дешевле полного бака бензина. Давно уш пора купить и поставить, а не бегать свидетелей искать.
на сколько же литров у тебя бак бензина,если на регистратор 10к.надо?

Гость|17.01.2017 13:54|

Гость писал(a):

нормальный стоит 5-6к. Хороший от 10
Я в телефон запихал, дейли роадс называется, бесплатно.

Гость|17.01.2017 13:54|

Гость писал(a):

Регистраторы стоят дешевле полного бака бензина. Давно уш пора купить и поставить, а не бегать свидетелей искать.
Слышь, знаток, на регистраторы за такую цену, как полный бак бензина, ты снимешь только мутную картинку, которая сломает твои глаза.

Гость|17.01.2017 13:55|

Гость писал(a):

если есть, зачем свидетели?
Лишний свидетель никогда не помешает. Таков порядок.

Гость писал(a):

На объездной нет камер
Различай камеры фиксации нарушений и камеры видеорегистрации/наблюдения. Они устанавливаются даже просто на домах или сооружениях

Гость|17.01.2017 14:10|

Так вам и надо!

Гость|17.01.2017 14:18|

дорогу Башмаково-Земетчино не чистят от снега и непосыпают пескосоляной смесью, не трасса а сплошной каток!!

Гость|17.01.2017 14:23|

Гость писал(a):

дорогу Башмаково-Земетчино не чистят от снега
а что там делать то ? Не ездий ты туда и дело в сторону ...

Гость|17.01.2017 14:24|

Гость писал(a):

Слышь, знаток, на регистраторы за такую цену, как полный бак бензина, ты снимешь только мутную картинку, которая сломает твои глаза.
рот прикрой. Зато там будет видно что и как было. А если ты такой богач - купи себе DataKam 6 MAX - никто не против.

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