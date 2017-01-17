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Общество | Суд лишил кузнечанина-наркомана водительских прав

17.01.2017|12:51
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Проверка, проведенная прокуратурой, выявила, что житель Кузнецка, имеющий действующие водительские права, состоит на учете у врача-нарколога в Кузнецкой межрайонной больнице. Диагноз мужчины - «психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением наркотических веществ, средняя стадия зависимости».

В соответствии с федеральным законодательством, наркомания является медицинским противопоказанием для вождения машины. Человек, имеющий такое заболевание, при управлении автомобилем может причинить вред жизни и здоровью людей.

«Кузнецкий районный суд удовлетворил иск прокурора о прекращении действия права гражданина на управление транспортными средствами. Решение не вступило в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Источник — фото Picabay.com
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