17.01.2017 | 12:51

Проверка, проведенная прокуратурой, выявила, что житель Кузнецка, имеющий действующие водительские права, состоит на учете у врача-нарколога в Кузнецкой межрайонной больнице. Диагноз мужчины - «психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением наркотических веществ, средняя стадия зависимости».

В соответствии с федеральным законодательством, наркомания является медицинским противопоказанием для вождения машины. Человек, имеющий такое заболевание, при управлении автомобилем может причинить вред жизни и здоровью людей.

«Кузнецкий районный суд удовлетворил иск прокурора о прекращении действия права гражданина на управление транспортными средствами. Решение не вступило в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.