17.01.2017 | 13:02

12 января мэр г. Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление об утверждении перечня мест массового пребывания людей и объектов, расположенных на территории областного центра. Соответствующий документ был опубликован на сайте городской администрации.

Согласно данному постановлению, максимальное количество человек, в том числе сотрудников, работников и посетителей, может находиться на набережной реки Суры - 20 000. Речь идет о территории между подвесным и Бакунинским мостами, площадке перед памятным знаком «Росток» и сквере Славы.

На втором и третьем местах - площади имени Ленина и Победы. На них могут пребывать одновременно до 5 000 и 3 000 жителей и гостей Пензы соответственно.

По 1 000 посетителей, сотрудников и работников могут вместить Пионерский сквер, площадка у кинотеатра «Родина» и мемориал «Афганские ворота» со сквером «Белые Росы». Чуть больше (1 300 человек) готова принять городская администрация.

Одними из наименее вместительных считаются Фонтанная площадь (600), скверы имени Дзержинского и «Копилка пословиц» (по 500), а также площадка перед мемориальным комплексом «Разорванная звезда» (300).