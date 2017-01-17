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Общество | Набережную реки Суры признали способной вместить 20 000 человек

17.01.2017|13:02
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12 января мэр г. Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление об утверждении перечня мест массового пребывания людей и объектов, расположенных на территории областного центра. Соответствующий документ был опубликован на сайте городской администрации.

Согласно данному постановлению, максимальное количество человек, в том числе сотрудников, работников и посетителей, может находиться на набережной реки Суры - 20 000. Речь идет о территории между подвесным и Бакунинским мостами, площадке перед памятным знаком «Росток» и сквере Славы.

На втором и третьем местах - площади имени Ленина и Победы. На них могут пребывать одновременно до 5 000 и 3 000 жителей и гостей Пензы соответственно.

По 1 000 посетителей, сотрудников и работников могут вместить Пионерский сквер, площадка у кинотеатра «Родина» и мемориал «Афганские ворота» со сквером «Белые Росы». Чуть больше (1 300 человек) готова принять городская администрация.

Одними из наименее вместительных считаются Фонтанная площадь (600), скверы имени Дзержинского и «Копилка пословиц» (по 500), а также площадка перед мемориальным комплексом «Разорванная звезда» (300).

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Гость|17.01.2017 13:48|

penzainform.ru писал(a):

Одними из наименее вместительных считаются Фонтанная площадь (600),
Наверно по этой причине главная Ёлка города с 2005 года именно там.

Гость|17.01.2017 13:48|

А как же юбилейная или как ее там?

Гость|17.01.2017 13:52|

Гость писал(a):

А как же юбилейная или как ее там?
Говорите прямо. Площадь возле пензаконцерта.

Гость|17.01.2017 13:56|

Гость писал(a):

А как же юбилейная или как ее там?
Она ж совсем маненькая.

Имя: Гость
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