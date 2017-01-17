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Общество | Гости «Спасских вечеров» пожертвовали на собор более полумиллиона

17.01.2017|10:53
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В областном центре подвели итоги фестиваля православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи», прошедшего в минувшие выходные.

«В нем приняли участие жители Пензы и гости города. 501 тысяча 39 рублей 80 копеек - столько собрано организаторами на возрождение Спасского кафедрального собора», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Пензенской епархии.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим поблагодарил тех, кто пришел на фестиваль и сделал пожертвование.

«Мне очень приятно, что за последний год людей, которые откликаются на просьбы губернатора Ивана Белозерцева и православной церкви о помощи строительству, стало больше. Низкий поклон вам от лица всей православной Пензы», - сказал митрополит на церемонии, состоявшейся в стенах собора. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Средства, собранные на мероприятии, планируется направить на проведение отделочных работ.

Напомним: ранее глава региона призвал активизировать деятельность по восстановлению собора.

«Если мы будем работать такими темпами, то не увидим завершения строительства. Давайте ускорять процесс», - подчеркнул Белозерцев во время одного из выездных совещаний, состоявшихся на стройплощадке.

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Гость|17.01.2017 11:08|

купил свечку она не горитpenzainform.ru писал(a):

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим поблагодарил тех, кто пришел на фестиваль
забрал пожертвования и уехал на джипе,побольше несите рвань.

Гость|17.01.2017 11:09|

сделать этот собор акционерным обществом -а все пожертвования конвертировать в акции - так будет справедливее

Гость|17.01.2017 11:21|

penzainform.ru писал(a):

Если мы будем работать такими темпами, то не увидим завершения строительства. Давайте ускорять процесс
Какая необходимость в строительстве такого затратного сооружения?

Имя: Гость
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