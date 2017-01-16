16.01.2017 | 09:32

В воскресенье, 15 января, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации отметили шестую годовщину образования ведомства. К памятной дате в пензенском следственном управлении подвели итоги работы за 2016 год.

«За это время поступило свыше восьми тысяч сообщений о преступлениях. Следователями возбуждено свыше 1 600 уголовных дел, окончено производством более 1 300. Ущерб, причиненный в результате преступлений, составил свыше 200 миллионов рублей. Возмещено более 170 миллионов», - сообщается на сайте СУ СК РФ по Пензенской области.

В 2016 году в регионе снизилось число убийств (с 56 в 2015-м до 50) и преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (с 44 до 32), изнасилований (с 28 до 18).

«Пристальное внимание по-прежнему уделялось противодействию коррупции. Всего в указанный период в СУ СК РФ по Пензенской области поступило свыше 235 сообщений о коррупционных действиях, возбуждено свыше 140 уголовных дел», - добавили в ведомстве.

За указанный период на скамье подсудимых оказались 90 коррупционеров, в том числе 14 должностных лиц в органах местного самоуправления, 8 сотрудников органов внутренних дел, 5 - федеральной службы исполнения наказаний, 6 представителей сферы здравоохранения, 8 - образования, 6 работников государственных и муниципальных учреждений и предприятий, 12 - коммерческих структур.

«Большую помощь в следственной деятельности оказывает население. В случае если гражданин обладает какой-либо информацией о преступлении, отнесенном к подследственности СК РФ, а также о противоправных действиях либо бездействии следователей, он может оставить обращение через интернет-приемную на сайте penza.sledcom.ru. Также открыт круглосуточный телефон доверия 8 (8412) 36-17-58», - подчеркнули в СУ СК РФ.

В 2016 году поступило 1 266 таких обращений.