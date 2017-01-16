Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|16 янв 2017|11:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-9oC
Завтра | Облачно |
  63.12  |  $  59.37
 

Общество | В Пензенской области снизилось число убийств и изнасилований

16.01.2017|09:32
Печать

В воскресенье, 15 января, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации отметили шестую годовщину образования ведомства. К памятной дате в пензенском следственном управлении подвели итоги работы за 2016 год.

«За это время поступило свыше восьми тысяч сообщений о преступлениях. Следователями возбуждено свыше 1 600 уголовных дел, окончено производством более 1 300. Ущерб, причиненный в результате преступлений, составил свыше 200 миллионов рублей. Возмещено более 170 миллионов», - сообщается на сайте СУ СК РФ по Пензенской области.

В 2016 году в регионе снизилось число убийств (с 56 в 2015-м до 50) и преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (с 44 до 32), изнасилований (с 28 до 18).

«Пристальное внимание по-прежнему уделялось противодействию коррупции. Всего в указанный период в СУ СК РФ по Пензенской области поступило свыше 235 сообщений о коррупционных действиях, возбуждено свыше 140 уголовных дел», - добавили в ведомстве.

За указанный период на скамье подсудимых оказались 90 коррупционеров, в том числе 14 должностных лиц в органах местного самоуправления, 8 сотрудников органов внутренних дел, 5 - федеральной службы исполнения наказаний, 6 представителей сферы здравоохранения, 8 - образования, 6 работников государственных и муниципальных учреждений и предприятий, 12 - коммерческих структур.

«Большую помощь в следственной деятельности оказывает население. В случае если гражданин обладает какой-либо информацией о преступлении, отнесенном к подследственности СК РФ, а также о противоправных действиях либо бездействии следователей, он может оставить обращение через интернет-приемную на сайте penza.sledcom.ru. Также открыт круглосуточный телефон доверия 8 (8412) 36-17-58», - подчеркнули в СУ СК РФ.

В 2016 году поступило 1 266 таких обращений.

0
0
0
0
Гость|16.01.2017 09:50|

Ура!

Гость|16.01.2017 10:01|

penzainform.ru писал(a):

изнасилований (с 28 до 18)
Снижение численности населения, стрессы-продукты гавно что ведёт к преждевременной импотенции, ну и проще к этому относится начали.

Всё закономерно.

Гость|16.01.2017 10:03|

Гость писал(a):

Снижение численности населения,
А она снижается?

Гость|16.01.2017 10:22|

У меня в методичке написано что растет

Гость|16.01.2017 10:28|

Бояр делает доброе дело.

Гость|16.01.2017 10:44|

А у тех, кто здесь все и всех дерьмом поливает, своя статистика. Не спорьте с ними, они всегда правы.

Гость|16.01.2017 10:47|

Сам вася сознался что провалил демографию области

Гость|16.01.2017 10:50|

Так что снижение изнасилований это экология, стресс, продукты и отношение как к обыденной ситуации.

Гость|16.01.2017 10:51|

Гость писал(a):

ну ну, рождаемость за 9 лет выросла на тысячу а численность за 6 лет сократилась на 65 тысяч
Это потому, что смертность всё ещё велика. Снижается, но не такими темпами.

Гость|16.01.2017 10:55|

Гость писал(a):

Продолжительность жизни - Россия на 127 месте среди 195 стран в порядке уменьшения продолжительности жизни !
Что ж, смотрим данные ВОЗ на 2015 год.

110 место. (из 222)

Неплохая тенденция, не правда ли?

Гость|16.01.2017 10:56|

Гость писал(a):

Это потому, что смертность всё ещё велика.
капитан очевидность))

Гость|16.01.2017 10:57|

Гость писал(a):

Снижается, но не такими темпами.
Гость писал(a):
Неплохая тенденция, не правда ли?
Можно данные по увеличению числа чиновников?

Вот и весь ответ.

Благодаря кому у нас из капусты получается голубец на столе у среднестатистического гражданина.

Гость|16.01.2017 11:00|

Демография - главный показатель действий власти.

И тут понятно, что власть нынешняя есть враг русскому народу.

Гость|16.01.2017 11:02|

Гость писал(a):

Можно данные по увеличению числа чиновников?
В какой стране вам интересно?

Гость|16.01.2017 11:03|

Гость писал(a):

Демография - главный показатель действий власти.

И тут понятно, что власть нынешняя есть враг русскому народу.

Это почему же? Ведь именно при нынешней власти переломлены негативные демографические тенденции и выходим в плюс. Да ты руки целовать власти должна.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!