Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|16 янв 2017|17:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-9oC
Завтра | Облачно |
  63.23  |  $  59.61
 

Общество | В Пензенской области оборудуют 30 крещенских купелей

16.01.2017|15:53
Печать

В Пензенской области определены места крещенских купаний. Ожидается, что в праздничную ночь с 18 на 19 января люди будут массово посещать природные водоемы.

По традиции для удобства и безопасности желающих окунуться в ледяную воду оборудуют 30 специальных купелей. По установленным адресам будут дежурить спасатели, медики, сотрудников ГИМС МЧС России и органов внутренних дел.

«Всего от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) привлекается 266 человек, в том числе 51 человек и 20 единиц техники - от МЧС», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В Пензе совершить омовение можно будет в трех местах: в районе улицы Рылеева, 1а; на Одоевского, 2; в Полевом пруду, расположенном в 1,5 км от арбековского поста ГИБДД (Гвоздева, 21п).

В Пензенском районе купели оборудуют в Городе Спутнике и Соловцовке; в Мокшанском - в селах Богородском (родник Святой Параскевы) и Потьма (родник «Святое озеро»), в Сердобском - в водоеме около ООО «Мечта», в Иссинском - в селе Булычево и Иссе (улица Набережная); в Каменском - в селах Кевдо-Мельситово (река Атмис) и Блиновка (пруд на западной окраине населенного пункта).

Зареченцам предлагается окунуться в пруд, который расположен в зоне отдыха «Лесная», жителям Городищенского и Наровчатского районов - в водоемы в райцентрах.

В Малой Сердобе купель оборудуют у Богомольного родника; в Колышлейском районе - в водоеме села Трескино; в Белинском районе - в селе Шарово (пруд в балке Редкий Дуб).

В Бессоновском районе будет подготовлено семь прорубей (в Бессоновке, Черткове, Блохине, Пыркине, Трофимовке, Лопуховке, Чемодановке), в Тамалинском - три (Тамала, Ульяновка, Волчий Враг), в Никольском - две (Ахматовка и Нижний Шкафт).

0
0
0
0
Гость|16.01.2017 16:10|

Надо рядом с купелями сразу же ставить коробочку для податей. А лучше всего - сразу билеты продавать.

Гость|16.01.2017 16:11|

да хрен вообще нужны эти ныряния в прорубь

Гость|16.01.2017 16:17|

Попы в какую купель нырять будут? Приеду посмотреть!

Гость|16.01.2017 16:28|

русская охота и 1,5 км от поста - это конечно Пенза. да и рылеева лица центрее некуда. люди всё-равно купаться будут, а им ни одного благоустроенного места нормального не сделают.

Гость|16.01.2017 16:38|

Гость писал(a):

16.01.2017 16:17|

Попы в какую купель нырять будут? Приеду посмотреть!

Нет таких глупых попов, не ищи.

Гость|16.01.2017 16:59|

атеисты. а как прижмет сразу в церковь...

Гость|16.01.2017 17:07|

Очень хорошо благоустраивает купель наш уважаемый, человек добрых дел- Вадим Николаевич Супиков! Искренне выражаю благодарность!

Гость|16.01.2017 17:08|

Гость писал(a):

атеисты. а как прижмет сразу в церковь...
Чо-нить холодное прикладывать надо, если прижмет-то...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!