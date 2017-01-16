16.01.2017 | 15:53

В Пензенской области определены места крещенских купаний. Ожидается, что в праздничную ночь с 18 на 19 января люди будут массово посещать природные водоемы.

По традиции для удобства и безопасности желающих окунуться в ледяную воду оборудуют 30 специальных купелей. По установленным адресам будут дежурить спасатели, медики, сотрудников ГИМС МЧС России и органов внутренних дел.

«Всего от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) привлекается 266 человек, в том числе 51 человек и 20 единиц техники - от МЧС», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В Пензе совершить омовение можно будет в трех местах: в районе улицы Рылеева, 1а; на Одоевского, 2; в Полевом пруду, расположенном в 1,5 км от арбековского поста ГИБДД (Гвоздева, 21п).

В Пензенском районе купели оборудуют в Городе Спутнике и Соловцовке; в Мокшанском - в селах Богородском (родник Святой Параскевы) и Потьма (родник «Святое озеро»), в Сердобском - в водоеме около ООО «Мечта», в Иссинском - в селе Булычево и Иссе (улица Набережная); в Каменском - в селах Кевдо-Мельситово (река Атмис) и Блиновка (пруд на западной окраине населенного пункта).

Зареченцам предлагается окунуться в пруд, который расположен в зоне отдыха «Лесная», жителям Городищенского и Наровчатского районов - в водоемы в райцентрах.

В Малой Сердобе купель оборудуют у Богомольного родника; в Колышлейском районе - в водоеме села Трескино; в Белинском районе - в селе Шарово (пруд в балке Редкий Дуб).

В Бессоновском районе будет подготовлено семь прорубей (в Бессоновке, Черткове, Блохине, Пыркине, Трофимовке, Лопуховке, Чемодановке), в Тамалинском - три (Тамала, Ульяновка, Волчий Враг), в Никольском - две (Ахматовка и Нижний Шкафт).