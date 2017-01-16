16.01.2017 | 11:09

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ с понедельника, 16 января, медицинские организации Пензенской области перешли на усиленный режим работы.

Вызвать врача на дом через контакт-центры для взрослых (телефон 999-130) и детей (990-130) теперь можно шесть дней в неделю до 19:00.

Если линия занята, можно позвонить по резервному номеру (8-937-431-54-40 и 8-937-412-60-29 для взрослых и детей соответственно). Сигнал будет зафиксирован, и первый освободившийся диспетчер контакт-центра перезвонит.

Напомним: за минувшую неделю в регионе зарегистрировали 3 520 случаев РВИ. Эпидемический порог на территории области был превышен на 21,5%. На карантин закрыли три класса в трех образовательных учреждениях (центр образования, школы № 42 и 45).