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Общество | Сотрудники МЧС проверили крещенские купели в Пензе

16.01.2017|17:35
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В Пензе готовят места для крещенских купаний. Виктор Небога, сделавший прорубь в Заре, показал сотрудникам МЧС свою работу. Мужчина разделся и продемонстрировал, как будет проходить купание.

Закаленный житель Зари отметил, что за ночь при температуре минус 10-12 градусов вход в иордань покрывается полуторасантиметровым слоем льда. Но за полыньей мужчина следит. Место, куда он приглашает всех православных, огорожено в целях безопасности.

«Когда пойдет масса людей, лед начинает садиться, размывается, поэтому есть вероятность несчастных случаев», - предупредил сотрудник поисково-спасательной службы ППСЦ Роман Сергеев.

В городе определены три места, где в крещенскую ночь можно будет окунуться. Это водоемы в Заре, на территории одной из баз отдыха в Ахунах и на Пензе-IV, недалеко от ТЭЦ.

Последняя площадка - одна из самых популярных в последнее время. Там уже приступили к обустройству участка для ночного священнодействия: расчистили прилегающую территорию от снега, мастерят раздевалки. Прорубь вырежут 18 января.

«Купель будет около шести квадратных метров. Лед очень тонкий, но мы сделаем специальную рамку», - сообщил врио начальника отдела ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

В ночь со 18 на 19 января на всех специально оборудованных местах будут дежурить спасатели, водолазы и медики. Они обращаются к жителям с просьбой реально оценивать свои возможности и в состоянии алкогольного опьянения не погружаться в ледяную воду.

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