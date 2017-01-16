16.01.2017 | 11:25

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в работе медицинских организаций Пензенской области произошли изменения. Они вступили в силу с понедельника, 16 января, и будут действовать до особого распоряжения.

«Установлен шестидневный режим работы амбулаторно-поликлинической сети с обеспечением оказания неотложной медицинской помощи до 22:00», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном минздраве.

Работа рентген-кабинетов в поликлиниках также продлена до 22:00.

Кроме того, временно приостановлено проведение дней здорового ребенка, диспансеризации, профилактических осмотров, иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок и других мероприятий.

Не проводится и плановая госпитализация в круглосуточные стационары. Усилены ограничительные мероприятия по посещению больных. Для всего медицинского персонала введен масочный режим работы.

Пациентов с гриппом или ОРВИ и внебольничными пневмониями госпитализируют в инфекционные отделения, отделения пульмонологии и терапии. Дети до трех лет доставляются в детскую клиническую больницу им. Н. Ф. Филатова, дети старше трех лет и беременные женщины - в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи.

Сотрудникам дошкольных и общеобразовательных организаций рекомендовано строго следить за тем, чтобы занятия не посещали дети с насморком, кашлем или другими катаральными явлениями.

Напомним: за минувшую неделю в регионе зарегистрировали 3 520 случаев РВИ. Эпидемический порог на территории области был превышен на 21,5%. На карантин закрыли три класса в трех образовательных учреждениях (центр образования, школы № 42 и 45).