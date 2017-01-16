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Общество | Эпидемический порог по гриппу и РВИ превышен на 21,5%

16.01.2017|11:03
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За вторую неделю 2017 года в Пензенской области зарегистрировали 3 520 случаев РВИ. Суммарный эпидемический порог на территории региона превышен на 21,5%, в возрастной группе старше 15 лет - на 31,3%.

«Наиболее высокий уровень заболеваемости - в Лопатинском, Пачелмском, Никольском и Камешкирском районах, Пензе и Кузнецке», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пензе за неделю переболели 2 267 человек. Это выше контрольного уровня эпидпорога на 27,3%.

По состоянию на пятницу, 13 января, на карантин закрыто три класса в трех образовательных учреждениях (центр образования, школы № 42 и 45).

«С начала 2017 года зарегистрировано 144 случая лабораторно подтвержденного гриппа, превалирует заболеваемость, вызванная вирусом А(Н3N2). Заболевшие гриппом лица не привиты», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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Гость|16.01.2017 11:11|

Ну и что не привиты? Переболели же? Что за реклама прививок? Опыты не над кем ставить?

Гость|16.01.2017 11:22|

У нас тетка на работе кашляет и сморкается, как нам ее оштрафовать по закону Белозерцева?

Гость|16.01.2017 11:22|

penzainform.ru писал(a):

заболеваемость, вызванная вирусом А(Н3N2). Заболевшие гриппом лица не привиты
А прививки были именно от этого вируса?

Гость|16.01.2017 11:23|

В полицию обращаться?

Гость|16.01.2017 11:23|

Кстати. А 2267 человек тоже были не привиты? А если прививались, почему заболели? Прививки бесполезны?

Гость|16.01.2017 11:23|

penzainform.ru писал(a):

Заболевшие гриппом лица не привиты», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
А penzainform.ru писал(a):
на карантин закрыто три класса в трех образовательных учреждениях
дети в школе тоже не привиты? Хватит пудрить мозги людям. Как раз привитые дети больше всех и болеют.

Гость|16.01.2017 11:25|

Прививка от гриппа защищает лишь от гриппа, а не от ОРВИ.

Гость|16.01.2017 11:27|

Если вы привиты,то болеете всего семь дней,а,если не привиты - целую неделю!

Гость|16.01.2017 11:43|

Эт точно

Гость|16.01.2017 11:49|

Гость писал(a):

Прививка от гриппа защищает лишь от гриппа, а не от ОРВИ.
Прививка от гриппа защищает от конкретного штамма гриппа, а их полно, в этом году гонконгский пришел, чего минздрав не ждал.

Гость|16.01.2017 12:08|

Закрывайте школы,а не классы!А то как в прошлом году,один класс закрыли,а дети также ходили на танцы-бассейны-музыку,заразу друг по другу носили,а через неделю школы начали закрывать.Либо всё,либо ничего.

Имя: Гость
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