16.01.2017 | 11:03

За вторую неделю 2017 года в Пензенской области зарегистрировали 3 520 случаев РВИ. Суммарный эпидемический порог на территории региона превышен на 21,5%, в возрастной группе старше 15 лет - на 31,3%.

«Наиболее высокий уровень заболеваемости - в Лопатинском, Пачелмском, Никольском и Камешкирском районах, Пензе и Кузнецке», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пензе за неделю переболели 2 267 человек. Это выше контрольного уровня эпидпорога на 27,3%.

По состоянию на пятницу, 13 января, на карантин закрыто три класса в трех образовательных учреждениях (центр образования, школы № 42 и 45).

«С начала 2017 года зарегистрировано 144 случая лабораторно подтвержденного гриппа, превалирует заболеваемость, вызванная вирусом А(Н3N2). Заболевшие гриппом лица не привиты», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.