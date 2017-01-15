15.01.2017 | 13:02

Руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИД Сергей Олейник опубликовал показатели заболеваемости ВИЧ в Пензенской области по итогам 2016 года.

«Заболеваемость, конечно, выросла, но не намного - на 4%. Если учесть, что в 2015 году рост был на 25%, то, в принципе, ерунда. Есть, правда, одно но: за этими цифрами скрываются 408 реальных людей, которые могли бы и не заразиться», - написал Олейник в личном блоге.

Среди тех, у кого была впервые выявлена ВИЧ-инфекция, 64,7% не работают, 56,6% не имеют семьи, 12,1% заразились от постоянного полового партнера, 37,1% имели беспорядочные связи, 19,6% страдают алкоголизмом, 32,5% имели судимость, 45,8% когда-либо употребляли наркотики внутривенно.

При этом больше всего случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано среди возрастной группы 31-40 лет (52,9%).

«Увы, эпидемия в Пензе продолжает развиваться. Доля жителей Пензы среди вновь зарегистрированных случаев увеличилась с 57,4% в 2015 году до 62% в отчетном. В Пензе на протяжении последних лет ведущим является внутривенный путь передачи инфекции. Учитывая зрелый возраст заболевших и наблюдения эпидемиологов, можно с уверенностью говорить о том, что заболевают люди, которым раньше удавалось себя уберечь от ВИЧ. Не могучим усилием воли, а участием в программах профилактики, которые в Пензе почили...» - констатировал Сергей Олейник.

Однако постепенно набирает обороты и половой путь передачи инфекции. Доли мужчин и женщин среди вновь выявленных случаев ВИЧ выравниваются (58,6% и 41,4% соответственно). Инфекция также диагностирована у двух детей в возрасте до 14 лет.

По мнению Олейника, в Пензе недостаточна профилактическая работа, направленная на предотвращение распространения ВИЧ. Эта деятельность не поддерживается местной властью.

«Но закончить хочется все же на позитиве… То, что рост ВИЧ-инфекции идет только в Пензе, говорит о том, что в целом по региону информационные кампании, которые нами проводятся, все-таки дают результаты», - резюмировал руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИД.