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Общество | В Пензенской области началась подготовка к Крещению

15.01.2017|12:10
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По традиции в ночь с 18 на 19 января многие жители региона захотят окунуться в прорубь. Чтобы омовение прошло безопасно, во всех районах Пензенской области обустроят специальные купели. Рядом будут дежурить спасатели, медики, сотрудники ГИМС и органов внутренних дел.

«Чтобы избежать несчастных случаев в крещенскую ночь, необходимо соблюдать ряд элементарных правил», - пояснил сотрудник регионального управления ЖКХ и ГЗН Андрей Берсенев.

Купаться можно только в местах, оборудованных мостками и сходнями с поручнями. Необходимо здраво оценивать свои возможности и состояние здоровья (при заболеваниях сердечно-сосудистой или периферической нервной системы купание в проруби противопоказано). Перед обрядом категорически запрещено употреблять алкоголь.

В воду следует окунаться не больше чем на 10-15 секунд. После купания необходимо растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду, выпить заблаговременно подготовленный горячий чай.

Кроме того, запрещено выезжать на лед и подъезжать к купели на автотранспорте.

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Гость|15.01.2017 12:26|

странно, тролли ещё не набежали

Гость|15.01.2017 12:30|

Я ни разу не видел купающегося попа. Им не хочется обламываться. Привыкли суки к сытой жизни.

Гость|15.01.2017 12:30|

penzainform.ru писал(a):

Чтобы омовение прошло безопасно, во всех районах Пензенской области обустроят специальные купели. Рядом будут дежурить спасатели, медики, сотрудники ГИМС и органов внутренних дел.
Бог разве не будет присутствовать как гарант спасения?

Гость|15.01.2017 12:31|

Гость писал(a):

странно, тролли ещё не набежали
Толль это тот кто защищает власть, а мы нормальные пацаны.

Гость|15.01.2017 12:32|

penzainform.ru писал(a):

Перед обрядом категорически запрещено употреблять алкоголь.
penzainform.ru писал(a):
После купания необходимо растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду, выпить

Гость|15.01.2017 12:33|

Гость писал(a):

Бог разве не будет присутствовать как гарант спасения?
Богов много, порядка 400. Почему нам навязывают Исуса Христа?

Мы сами можем выбирать в кого верить.

Гость|15.01.2017 12:35|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, запрещено выезжать на лед и подъезжать к купели на автотранспорте.
В Саратове уже совершили омовение на транспорте.

penzainform.ru писал(a):

В Саратове четыре человека провалились под лед при катании на снегоходе по Волге,

Гость|15.01.2017 12:39|

Гость писал(a):

Мы сами можем выбирать в кого верить.
Вы сами можете выбрать какую вам купить вещь, но реклама вам навязывает своё.

Гость|15.01.2017 12:40|

Гость писал(a):

Я ни разу не видел купающегося попа. Им не хочется обламываться. Привыкли суки к сытой жизни.
а кто будет обряд совершать? купание - это личное дело. а потом: когда купаются в проруби, не видно чинов и положения. в рясах не купаются. священники не обязаны купаться.

Гость|15.01.2017 12:44|

Поп должен пример подавать. Обязан-не обязан-лезь в прорубь и баста.

Гость|15.01.2017 12:51|

Да, если поп ведет обряд он просто обязан первым занырнуть в ледяную воду. Помочить свое причинное место, заработать простатит, а тогда уж решать надо ли людей в мороз в прорубь кунать.

Гость|15.01.2017 13:17|

Гость писал(a):

Гость|15.01.2017 12:30|

Я ни разу не видел купающегося попа. Им не хочется обламываться. Привыкли суки к сытой жизни.

Так и купающихся ведь тоже никто силой в прорубь не гонит. Согласны? Мне например это не нужно, я туда не лезу. А остальные зачем это делают?

Гость|15.01.2017 13:28|

Гость писал(a):

Однако церковь уже заявила, что рассчитывает на субсидии со стороны государства.
*00 мл. прибыли дает музей и им ещё дотации, совсем оборзели. Отжать готовый бизнес и требовать господдержки, это вопиющая скромность.

Гость|15.01.2017 13:35|

Зачем про собор Исаакиевский стерли. Зачем нам американка кинувшая кони. Вы лучше про Исаакиевский собор новость разместите. Это новость всех касается. Как попы его отнимают у граждан объединённых в сообщество называемым ГОСУДАРСТВОМ. При этом содержание останется для налогоплательщиков, а прибыль утечет попам 800 000 000 в год. Нехило.

Гость|15.01.2017 13:48|

а как же отметить обрезание Иисуса?

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Имя: Гость
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