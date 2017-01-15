15.01.2017 | 12:10

По традиции в ночь с 18 на 19 января многие жители региона захотят окунуться в прорубь. Чтобы омовение прошло безопасно, во всех районах Пензенской области обустроят специальные купели. Рядом будут дежурить спасатели, медики, сотрудники ГИМС и органов внутренних дел.

«Чтобы избежать несчастных случаев в крещенскую ночь, необходимо соблюдать ряд элементарных правил», - пояснил сотрудник регионального управления ЖКХ и ГЗН Андрей Берсенев.

Купаться можно только в местах, оборудованных мостками и сходнями с поручнями. Необходимо здраво оценивать свои возможности и состояние здоровья (при заболеваниях сердечно-сосудистой или периферической нервной системы купание в проруби противопоказано). Перед обрядом категорически запрещено употреблять алкоголь.

В воду следует окунаться не больше чем на 10-15 секунд. После купания необходимо растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду, выпить заблаговременно подготовленный горячий чай.

Кроме того, запрещено выезжать на лед и подъезжать к купели на автотранспорте.