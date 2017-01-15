Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|15 янв 2017|10:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  63.12  |  $  59.37
 

Общество | В Пензе вывезут снег с улиц Терновского, Калинина и Лермонтова

15.01.2017|09:15
Печать

Сотрудникам пензенских коммунальных служб поручено в выходные активизировать снегоуборочные работы в областном центре.

По словам начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы Андрея Гришина, претензии представителей власти в основном касаются очистки кровли от снега и льда.

«По итогам утреннего обхода было составлено пять протоколов об административных правонарушениях: четыре за уборку сосулек и один за состояние внутридворовых дорожек», - доложил Андрей Васильевич на оперативном совещании, которое прошло в мэрии в субботу, 14 января.

Глава администрации Виктор Кувайцев потребовал, чтобы ведомство продолжало контролировать деятельность управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК - особенно тех, которые не выполняют свои обязанности.

«В городе должно быть чисто и комфортно», - подчеркнул мэр.

Кроме того, сформирован план работы до понедельника. Директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову поручено вывезти снег с Терновского, Свердлова, Калинина и Лермонтова. На улице Военный Городок необходимо убрать снег и обработать дороги песко-соляной смесью.

0
0
0
0
Гость|15.01.2017 09:20|

C газонов на Володарского (от Театрального до Пушкина) не вывозите, пока на газонах снег жоповозы туда не суются.

Гость|15.01.2017 09:24|

ТСЖ, МУп вообще такие хорошие

честно лично мне жалко их

денег нету платить зарплаты нечем

как сделать так чтобы на счета ТСЖ, МУП валом валили денежные средства.

Необходимо всего лишь дать возможность ТСЖ, МУп зарабатывать денежные средства

ведь возможно выращивать живую семгу

по пять, семь и даже десять килограмм

В Швейцарии то на крышах выращивают овощи и рыбу

а что же у нас на крышах то одни штрафы за сосульки

Гость|15.01.2017 09:37|

У нас на крышах можно выращивать картошку,маркошку,лук... и т.д.

Гость|15.01.2017 09:38|

Плохо вывозят у магазинов,тц,порой не подъехать из за каши,например магниты оценка 2

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!