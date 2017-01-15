15.01.2017 | 09:15

Сотрудникам пензенских коммунальных служб поручено в выходные активизировать снегоуборочные работы в областном центре.

По словам начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы Андрея Гришина, претензии представителей власти в основном касаются очистки кровли от снега и льда.

«По итогам утреннего обхода было составлено пять протоколов об административных правонарушениях: четыре за уборку сосулек и один за состояние внутридворовых дорожек», - доложил Андрей Васильевич на оперативном совещании, которое прошло в мэрии в субботу, 14 января.

Глава администрации Виктор Кувайцев потребовал, чтобы ведомство продолжало контролировать деятельность управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК - особенно тех, которые не выполняют свои обязанности.

«В городе должно быть чисто и комфортно», - подчеркнул мэр.

Кроме того, сформирован план работы до понедельника. Директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову поручено вывезти снег с Терновского, Свердлова, Калинина и Лермонтова. На улице Военный Городок необходимо убрать снег и обработать дороги песко-соляной смесью.