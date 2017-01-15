15.01.2017 | 13:38

В первых числах нового года в лесах Пензенской области было организовано дополнительное патрулирование для выявления нарушений законодательства.

67 групп, в которые вошли 120 специалистов регионального минлесхоза и подведомственных учреждений, проводили рейды по территории угодий.

Прежде всего обращали внимание на соблюдение правил заготовки древесины и пресечение случаев браконьерства.

«Было выявлено два нарушения. Они произошли в Большевьясском и Камешкирско-Лопатинском лесничествах. Личности злоумышленников установлены. Размер штрафа составит порядка 10 тысяч рублей», - сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области Александр Москвин.

Кроме того, управлением природных ресурсов в двух районах обнаружены незаконные свалки. По этим фактам направлены письма в местные администрации и областное управление МВД для выявления нарушителей.