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Общество | Почти 50 пензенских мусульман совершили малое паломничество

15.01.2017|10:41
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Группа пензенских верующих вернулась из умры - паломничества, которое связано с посещением Мекки не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время. Его называют малым, поскольку оно включает меньшее, по сравнению с хаджем, число ритуалов.

«Всего умру совершали 48 человек. Руководителем группы был имам-мухтасиб Городищенского района Рифат-хазрат Абузяров», - сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Пензенской области.

По его словам, поездка прошла благополучно. В Мекке и Медине паломники из Пензы не только совершили необходимые обряды, но и посетили исторические места.

«Находиться здесь, в Медине, - большое удовольствие и счастье. Меня вдохновляют прогулки по городу, его быстрый темп. Сердце особенно наполняется трепетом, когда стою на горе Аль-Румат при Ухуде, где состоялось самое важное сражение в истории ислама», - поделился своими впечатлениями один из паломников.

Источник — Фото пресс-службы ДУМ
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Гость|15.01.2017 10:54|

На фото тайные боевики))) В душе они все боевики... джихад... террористы условные и явные.

Гость|15.01.2017 10:55|

Я не умру, свершив умру?

Гость|15.01.2017 11:21|

А нам это зачем ? Нам эта новость зачем нам что теперь песни петь и водку пить ?

Гость|15.01.2017 11:25|

А зачем обратно к нам вернулись? Вот и оставались бы там, раз им там лучше

Гость|15.01.2017 11:28|

Гость писал(a):

А зачем обратно к нам вернулись?
Одни в умру ходят, другие карнавалы с перекрытием движения ходят. Как теперь человеку жить среди всего этого религиозного актива.

Гость|15.01.2017 11:55|

Мир вам, люди.

Гость|15.01.2017 12:09|

Молодцы!!!

Имя: Гость
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