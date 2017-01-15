15.01.2017 | 10:41

Группа пензенских верующих вернулась из умры - паломничества, которое связано с посещением Мекки не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время. Его называют малым, поскольку оно включает меньшее, по сравнению с хаджем, число ритуалов.

«Всего умру совершали 48 человек. Руководителем группы был имам-мухтасиб Городищенского района Рифат-хазрат Абузяров», - сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Пензенской области.

По его словам, поездка прошла благополучно. В Мекке и Медине паломники из Пензы не только совершили необходимые обряды, но и посетили исторические места.

«Находиться здесь, в Медине, - большое удовольствие и счастье. Меня вдохновляют прогулки по городу, его быстрый темп. Сердце особенно наполняется трепетом, когда стою на горе Аль-Румат при Ухуде, где состоялось самое важное сражение в истории ислама», - поделился своими впечатлениями один из паломников.