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Общество | В районных бизнес-инкубаторах снизили арендную плату

14.01.2017|15:42
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Дизайнерские люстры пока большим спросом пользуются у москвичей, а не у жителей нашего региона. Хотя производят их в Пензе, на базе одного из бизнес-инкубаторов, площади которых на определенных конкурсных условиях предлагают начинающим предпринимателям в аренду на срок до трех лет для развития собственного дела.

«Если они перейдут в стадию среднего бизнеса и будут места, они останутся в инкубаторе?» - задал вопрос глава города Пензы Валерий Савельев.

Ответ был отрицательным.

Глава города поинтересовался и условиями предоставления аренды, и доходом резидентов бизнес-инкубаторов, ведь с выручки от своей деятельности они отчисляют налоги в муниципальный и региональный бюджет.

Сейчас в области работают 14 инкубаторов и один технопарк. В тех, что находятся в Пензе, заполняемость высокая, в некоторых районных центрах есть проблемы.

«Очень мало резидентов. Чтобы решить эту проблему, мы снизили арендную ставку. В Сердобске и Никольске тяжелая ситуация», - сообщил директор Пензенского регионального объединения бизнес-инкубаторов Константин Семин.

Кстати, для того чтобы привлечь малый бизнес в инкубаторы, их оснащают различным современным оборудованием.

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Гость|14.01.2017 16:31|

Денег с аренды на коммуналку хватает?

Гость|14.01.2017 16:34|

инкубаторы кур есть. инкубаторы обезьян в избытке.

какого ляда ещё нужно вам?

Имя: Гость
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