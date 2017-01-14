14.01.2017 | 17:36

День работника прокуратуры в Пензе отметить вовремя на удалось. Сотрудникам надзорных органов было не до праздников: глава ведомства Наталья Канцерова только что вернулась из Москвы со встречи с Президентом России.

Теперь пришло время вспомнить о том, как 12 января 1722-го появилась новая госструктура.

«На протяжении столетий российская прокуратура стояла на защите интересов государства и каждого гражданина. Прокуратура олицетворяет собой справедливость страны», - подчеркнула Наталья Канцерова.

Око государево, как всегда, пристально следит за точностью соблюдения законов.

«Времена сменяли друг друга, но преданность прокуратуры соблюдению государственности, отстаиванию интересов граждан остается неизменной», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Отличившимся в службе прокурорам вручили благодарственные письма главы региона и ведомственные награды.