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Общество | В Пензе отметили 295-летие российской прокуратуры

14.01.2017|17:36
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День работника прокуратуры в Пензе отметить вовремя на удалось. Сотрудникам надзорных органов было не до праздников: глава ведомства Наталья Канцерова только что вернулась из Москвы со встречи с Президентом России.

Теперь пришло время вспомнить о том, как 12 января 1722-го появилась новая госструктура.

«На протяжении столетий российская прокуратура стояла на защите интересов государства и каждого гражданина. Прокуратура олицетворяет собой справедливость страны», - подчеркнула Наталья Канцерова.

Око государево, как всегда, пристально следит за точностью соблюдения законов.

«Времена сменяли друг друга, но преданность прокуратуры соблюдению государственности, отстаиванию интересов граждан остается неизменной», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Отличившимся в службе прокурорам вручили благодарственные письма главы региона и ведомственные награды.

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Гость|14.01.2017 17:58|

Я встречал неплохих людей в прокуратуре.

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