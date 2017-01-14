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Общество | Андрей Бачурин приступил к работе директором РК «Империя»

14.01.2017|15:48
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Пост руководителя профессионального регбийного клуба «Империя» пустовал недолго. Место уволившегося Сергея Кащеева занял известный российский арбитр и детский тренер Андрей Бачурин.

«Приказ о его назначении подписан, должность согласована с министром физической культуры и спорта области и администрацией Пензы. К исполнению обязанностей ему можно приступить сегодня», - сообщила председатель спорткомитета г. Пензы Наталья Озерова.

Регби - единственный игровой вид спорта в Пензе, который представлен в Премьер-лиге России, так что на Андрея Бачурина возложена большая ответственность за высокий статус «Империи».

«Первая задача - сохранить людей в команде и место в Премьер-лиге. Как это сделать, будет понятно в будущем, пока нужно втянуться в процесс», - отметил новый руководитель клуба.

В ближайшее время Бачурину предстоит решить вопросы с тренерским составом. Только вот небольшой бюджет команды может внести коррективы в плане участия «Империи» в состязаниях в предстоящем регбийном сезоне.

«23 января в Москве будет совещание по формату проведения первенств. Станет понятно, где мы сможем участвовать», - подчеркнул Андрей Бачурин.

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