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Общество | Зареченцев попросили поделиться с собаками крупами и мясом

13.01.2017|09:38
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К жителям Заречного обратились с просьбой помочь подопечным благотворительного фонда «Лохматый друг». В холодное время года они нуждаются в особом уходе и питании.

«К входам в собачьи будки, расположенные на территории центра, уже прикрепили одеяла, внутри постелили сено. Тюк сена стоит 150 рублей, его хватает на 3-4 дома для собак. А таких на территории центра 40», - сообщает портал «Город Z».

Не хватает животным и еды.

«Когда холодно, хочется чего-нибудь тепленького. Каши, например, с мясом. Поэтому рис, гречка, тушенка, либо курица, мосолки какие-то - все это сгодится для приготовления еды животным. Говорят, что не замерзает та собака, которая сытая. Поэтому если у них в желудке будет теплая пища, они переживут морозы», - пояснила исполнительный директор фонда «Лохматый друг» Лариса Захарова.

Неравнодушные к судьбе собак и кошек граждане могут принести крупы, мясо и субпродукты в центр можно в любое время суток. Также принимаются ненужные газеты, картон - ими застилают пол в помещениях, где находятся животные после операций.

Продолжается и сбор средств.

Источник — «Город Z»
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Гость|13.01.2017 09:43|

А лосям жратву надо ?

Гость|13.01.2017 09:48|

Да пару лосей собакам на жрачку могли бы пустить .

Гость|13.01.2017 09:54|

Гость писал(a):

А лосям жратву надо ?
Волкам, лисам, медведям - тоже надо. Они же не могут друг друга есть, это неэтично!

Гость|13.01.2017 10:00|

Особенно жалко, когда волчара догоняет зайчика и безжалостно рвёт его своими страшными клыками!!!

Люди, не будьте безжалостными! Возьмите тарелку, положите в неё курочку и гречневой кашки с молоком. Отнесите бедной волчихе в лес! У неё малые детки, пожалейте! Вы не обеднеете!

Гость|13.01.2017 10:03|

В Африке дети голодают, а вы просите собак подкармливать!

Гость|13.01.2017 10:04|

Гость писал(a):

Отнесите бедной волчихе в лес! У неё малые детки, пожалейте!

К концу лета молодые (прибылые) волки начинают принимать участие в охотах вместе со взрослыми.

Гость|13.01.2017 10:04|

Пожалейте лохматых предпринимателей, уважаемые дебилы!

Пожалейте просящих цыган, рассадивших своих деток на голом снегу вдоль Московской! Пожалейте инвалидов, наряженных в афганку и выгружаемых из мерсов каждое утро!

Гость|13.01.2017 10:07|

Гость писал(a):

В Африке дети голодают, а вы просите собак подкармливать!
Ну, не детьми же предлагают подкармливать африканскими.

Гость|13.01.2017 10:07|

Гость писал(a):

В Африке дети голодают, а вы просите собак подкармливать!
Пожалейте племянников Обамы в Африке!!! Они жуют гильзы от его патронов!

Гость|13.01.2017 10:09|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Отнесите бедной волчихе в лес! У неё малые детки, пожалейте!

К концу лета молодые (прибылые) волки начинают принимать участие в охотах вместе со взрослыми.

Хорошо бы им в то время подставить просящих зареченцев...

Гость|13.01.2017 10:10|

Напишите счет куда деньги можно перечислить.

Гость|13.01.2017 10:12|

Гость писал(a):

Напишите счет куда деньги можно перечислить.
Пример на самой себе показываешь, лохматая друг? Дебилов не мало, что кормят тебя за счёт собак.

Гость|13.01.2017 10:14|

Это такая же банда бессовестных паразитов, как телефонные мошенники и девушки с табличкой на груди возле магазинов. Трогают чувствительные души малоумных прохожих.

Имя: Гость
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