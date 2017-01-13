13.01.2017 | 09:38

К жителям Заречного обратились с просьбой помочь подопечным благотворительного фонда «Лохматый друг». В холодное время года они нуждаются в особом уходе и питании.

«К входам в собачьи будки, расположенные на территории центра, уже прикрепили одеяла, внутри постелили сено. Тюк сена стоит 150 рублей, его хватает на 3-4 дома для собак. А таких на территории центра 40», - сообщает портал «Город Z».

Не хватает животным и еды.

«Когда холодно, хочется чего-нибудь тепленького. Каши, например, с мясом. Поэтому рис, гречка, тушенка, либо курица, мосолки какие-то - все это сгодится для приготовления еды животным. Говорят, что не замерзает та собака, которая сытая. Поэтому если у них в желудке будет теплая пища, они переживут морозы», - пояснила исполнительный директор фонда «Лохматый друг» Лариса Захарова.

Неравнодушные к судьбе собак и кошек граждане могут принести крупы, мясо и субпродукты в центр можно в любое время суток. Также принимаются ненужные газеты, картон - ими застилают пол в помещениях, где находятся животные после операций.

Продолжается и сбор средств.