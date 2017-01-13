13.01.2017 | 16:25

В Пензе продолжается борьба с автомобилями, припаркованными на дорогах и мешающими работе снегоуборочной техники.

После того как к владельцам большегрузных транспортных средств обратились с просьбой убрать их с проезжей части, с улицы Карпинского исчезла «Газель», от ТЦ «Весна» на проспекте Строителей - «Валдай», от ТЦ «Буратино» на проспекте Победы - эвакуатор Isuzu.

Однако не все с пониманием отнеслись к призыву. За «Весной», на проспекте Победы и улице Рахманинова до сих пор стоят «Газель», «Валдай», MAN и Volvo, занесенные снегом. По словам владельца одной из фур, он не может найти водителя, у которого находится чип-ключ.

Припаркованные в неположенных местах легковые автомобили сотрудники ГИБДД эвакуируют. Только в период с 1 по 11 января на специализированную стоянку было перемещено 111 транспортных средств.

«С Привокзальной площади для проведения уборки эвакуировано 32 автомобиля. В целом составлено 114 административных материалов за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе городской администрации.