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Общество | В январе с пензенских улиц эвакуировали 111 автомобилей

13.01.2017|16:25
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В Пензе продолжается борьба с автомобилями, припаркованными на дорогах и мешающими работе снегоуборочной техники.

После того как к владельцам большегрузных транспортных средств обратились с просьбой убрать их с проезжей части, с улицы Карпинского исчезла «Газель», от ТЦ «Весна» на проспекте Строителей - «Валдай», от ТЦ «Буратино» на проспекте Победы - эвакуатор Isuzu.

Однако не все с пониманием отнеслись к призыву. За «Весной», на проспекте Победы и улице Рахманинова до сих пор стоят «Газель», «Валдай», MAN и Volvo, занесенные снегом. По словам владельца одной из фур, он не может найти водителя, у которого находится чип-ключ.

Припаркованные в неположенных местах легковые автомобили сотрудники ГИБДД эвакуируют. Только в период с 1 по 11 января на специализированную стоянку было перемещено 111 транспортных средств.

«С Привокзальной площади для проведения уборки эвакуировано 32 автомобиля. В целом составлено 114 административных материалов за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе городской администрации.

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Гость|13.01.2017 16:50|

Выборочно как то эвакуируют, Например ТЦ на ул. Чехова 10, каждый день стоят машины припаркованные на тротуаре, где ГИБДД?

Гость|13.01.2017 17:07|

наконец-то. ТОлько мало эвакуируют

Гость|13.01.2017 17:07|

мой Н-3 только тронь

Гость|13.01.2017 17:10|

МОЙ МАЙБАХ ААААААААА!!!!!

Гость|13.01.2017 17:23|

Завладеп фурой-пыряй сам.

Гость|13.01.2017 17:31|

penzainform.ru писал(a):

За «Весной», на проспекте Победы и улице Рахманинова до сих пор стоят «Газель»,
С этой Газели ни первый год все лето торгуют овощами-фруктами....Ни кто не видел, ни кто не знает кто бы это мог быть...Администрация, полиция, ГИБДД, ау

Гость|13.01.2017 17:40|

Гость писал(a):

мой Н-3 только тронь
Hover шоль? )))))))

Имя: Гость
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