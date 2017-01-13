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Общество | В Пензенской области создан врачебно-физкультурный диспансер

13.01.2017|12:42
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В Пензе создано государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной врачебно-физкультурный диспансер». Соответствующее постановление подписал в четверг, 12 января, губернатор Иван Белозерцев.

Юридический адрес учреждения - улица Володарского, 34. Учредителем стало региональное министерство здравоохранения.

В качестве основных целей деятельности диспансера названы медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом; профилактика заболеваний и травм у спортсменов, оздоровление детей и молодежи на этапах физического воспитания. Отдельно отмечена борьба с допингом и предотвращение его использования.

Напомним: в настоящее время в Пензе завершается ремонт здания, в котором будет располагаться врачебно-физкультурный диспансер. Специалисты переедут на улицу Володарского из Согласия, где сейчас находится центр спортивной медицины.

«Спортсмены выражают недовольство - ездить туда далеко. А в центре им, возможно, будет удобнее», - рассказал ранее министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Однако оснащение останется прежним даже после переезда.

Источник — Фото пресс-служба министерства здравоохранения
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Гость|13.01.2017 12:58|

Правильно говорят, что новое - это хорошо забытое старое. Что-то мне подсказывает, что в страшные советские времена такая организация уже была в Пензенской области. Или я не прав, ветераны спорта?

Гость|13.01.2017 13:15|

penzainform.ru писал(a):

12 января, губернатор Иван Белозерцев.
пусть подписал, а непростые-достойные люди там уже давно поправляют здоровье

не зря выделили дополнительно 150 миллионов а не 60 как год назад, за границу на лечение тяжело стало вырваться

Гость|13.01.2017 13:21|

Это уже было.Сначала развалили всё до основания,а потом на руинах тоже самое делают и ставят себе в заслуги.Золотая пыль власти глаза застит,поэтому у нас никогда ничего путного не будет с такой властью.

Имя: Гость
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