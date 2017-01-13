13.01.2017 | 12:42

В Пензе создано государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной врачебно-физкультурный диспансер». Соответствующее постановление подписал в четверг, 12 января, губернатор Иван Белозерцев.

Юридический адрес учреждения - улица Володарского, 34. Учредителем стало региональное министерство здравоохранения.

В качестве основных целей деятельности диспансера названы медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом; профилактика заболеваний и травм у спортсменов, оздоровление детей и молодежи на этапах физического воспитания. Отдельно отмечена борьба с допингом и предотвращение его использования.

Напомним: в настоящее время в Пензе завершается ремонт здания, в котором будет располагаться врачебно-физкультурный диспансер. Специалисты переедут на улицу Володарского из Согласия, где сейчас находится центр спортивной медицины.

«Спортсмены выражают недовольство - ездить туда далеко. А в центре им, возможно, будет удобнее», - рассказал ранее министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Однако оснащение останется прежним даже после переезда.